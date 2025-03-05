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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kuralarına geri sayım başladı. Kura çekiminde grup aşamasını ilk 2'de tamamlayan 8 takım yer alacak. Futbolseverler de kura çekimine dair ayrıntılara odaklandı. ZTK'nın bu yılki finalinin ise 14 Mayıs'ta oynanması planlanıyor. Peki, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? - 1

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ın müzesine götürdüğü Ziraat Türkiye Kupası'nda, 2024-2025 sezonu oldukça çekişmeli geçiyor. Tek maç eleme usulüne göre seri başı takımların ev sahipliğinde oynanacak çeyrek final maçları ile yarı final maçları, nisan ayı içinde tamamlanacak. İşte, ZTK kura çekimine dair ayrıntılar...

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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? - 2

ZTK KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası, çeyrek ve yarı final kura çekimi 6 Mart Perşembe günü yapılacak.

Kura çekimi, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde organize edilecek.

Kulüp yetkililerinin katılımıyla saat 14.30'da başlayacak kura çekimi, ASpor ekranlarında canlı yayınlanacak.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? - 3

SERİ BAŞI TAKIMLAR BELLİ OLDU

Grup müsabakalarını lider tamamlayan Trabzonspor, Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor ve Beşiktaş, kura çekiminde seri başı olacak.

Bu takımlar, grup ikincileri İskenderunspor, Göztepe, Galatasaray ve Sipay Bodrum FK ile eşleşecek.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? - 4

ZTK ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları, 1, 2, 3 Nisan tarihlerinde yapılacak.

Yarı final maçlarının da 22, 23 veya 24 Nisan'da organize edilmesi bekleniyor.

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