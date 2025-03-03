Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? ZTK çeyrek final maçları
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları kura çekiminin yapılacağı tarih futbolseverlerce merak ediliyor. Bir üst tura çıkan takımların taraftarları kura çekim tarihine odaklandı. Peki, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ne zaman?
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimine geri sayım devam ediyor. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın rakipleri kuranın ardından belli olacak. Futbolseverlerin merakla beklediği kura çekim tarihi ve saati ise TFF'den gelen açıklamayla netlik kazandı. İşte, 2024-2025 Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi hakkında bilgiler...