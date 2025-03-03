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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ne zaman? ZTK çeyrek final maçları

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları kura çekiminin yapılacağı tarih futbolseverlerce merak ediliyor. Bir üst tura çıkan takımların taraftarları kura çekim tarihine odaklandı. Peki, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ne zaman? ZTK çeyrek final maçları - 1

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimine geri sayım devam ediyor. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın rakipleri kuranın ardından belli olacak. Futbolseverlerin merakla beklediği kura çekim tarihi ve saati ise TFF'den gelen açıklamayla netlik kazandı. İşte, 2024-2025 Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi hakkında bilgiler...

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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ne zaman? ZTK çeyrek final maçları - 2

ZTK ÇEYREK FİNAL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final maçlarının kura çekimi, 6 Mart Perşembe günü gerçekleştirilecek.


Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre kura çekimi, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak.

Kura çekimi, saat 14.30'da başlayacak.

Kura çekiminin, A Spor'dan canlı olarak yayınlanması bekleniyor.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ne zaman? ZTK çeyrek final maçları - 3

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA ÇEYREK FİNALE KALAN TAKIMLAR

Seri Başı Olan Takımlar

-Trabzonspor

-Fenerbahçe

-Beşiktaş

-Tümosan Konyaspor

Seri Başı Olmayan Takımlar

-İskenderunspor

-Göztepe

-Sipay Bodrum FK

-Galatasaray

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