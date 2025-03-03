Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ne zaman? ZTK çeyrek final maçları

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimine geri sayım devam ediyor. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın rakipleri kuranın ardından belli olacak. Futbolseverlerin merakla beklediği kura çekim tarihi ve saati ise TFF'den gelen açıklamayla netlik kazandı. İşte, 2024-2025 Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi hakkında bilgiler...