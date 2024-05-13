Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman? İşte Beşiktaş-Trabzonspor maçı tarihi

TRABZONSPOR AVCI İLE İLK KEZ FİNALDE



Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ilk kez finale yükselme başarısı gösterdi.



Abdullah Avcı ile ilk olarak 2020-2021 sezonunda kupada mücadele eden bordo-mavililer, 5. eleme turunda Adana Demirspor'a 2-2 biten karşılaşmanın ardından penaltılarla elendi.



Trabzonspor, Avcı yönetiminde Süper Lig şampiyonluğu yaşadığı 2021-2022 sezonunda ise Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselerek Kayserispor ile eşleşti. İlk maçı 1-0 kazanan bordo-mavililer, deplasmanda 4-2 yenilerek organizasyona veda etti.



Karadeniz ekibi, bu sezon sırasıyla 4. eleme turunda Çorum FK'yi 3-1, 5. eleme turunda Manisa FK'yi 3-1, son 16 turunda Gençlerbirliği'ni 2-1, çeyrek finalde RAMS Başakşehir'i 1-0, yarı finalde de VavaCars Fatih Karagümrük'ü sahasında 3-2, deplasmanda 4-0'lık sonuçla mağlup ederek Avcı yönetiminde ilk kez finale yükseldi.