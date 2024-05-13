Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman? İşte Beşiktaş-Trabzonspor maçı tarihi
Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finaline, Atatürk Olimpiyat Stadı ev sahipliği yapacak. Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda 33 sezon sonra Beşiktaş ile finalde karşılaşacak. Futbolseverler şimdi maç tarihine odaklandı. Peki, Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman?
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 4-0 yenerek finale yükselen Trabzonspor, Beşiktaş ile 33 sezon aradan sonra kupa finalinde karşılaşacak. İşte, Beşiktaş-Trabzonspor maçı tarihi...