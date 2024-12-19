Ziraat Türkiye Kupası grup kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası'nda grup müsabakalarının kura çekimine dair araştırmalar başladı. Ziraat Türkiye Kupası'nda kura tarihi belli oldu. Bu kapsamda ise Türkiye Futbol Federasyonundan tarih bilgisi geldi. Peki, Ziraat Türkiye Kupası grup kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda maçların geride kalması ile şimdi ise grup etabı heyecanı başlayacak. Bir üst tura çıkan takımlara destek veren taraftarlar başta olmak üzere, ZTK kura çekimine dair tarih araştırmaları hız kazandı. İşte, ZTK grup kura çekimi tarihi...