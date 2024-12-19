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Ziraat Türkiye Kupası grup kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup müsabakalarının kura çekimine dair araştırmalar başladı. Ziraat Türkiye Kupası'nda kura tarihi belli oldu. Bu kapsamda ise Türkiye Futbol Federasyonundan tarih bilgisi geldi. Peki, Ziraat Türkiye Kupası grup kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası grup kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - 1

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda maçların geride kalması ile şimdi ise grup etabı heyecanı başlayacak. Bir üst tura çıkan takımlara destek veren taraftarlar başta olmak üzere, ZTK kura çekimine dair tarih araştırmaları hız kazandı. İşte, ZTK grup kura çekimi tarihi...

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Ziraat Türkiye Kupası grup kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - 2

ZTK GRUP KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup müsabakalarının kura çekimi, 20 Aralık Cuma günü gerçekleştirilecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 20 Aralık Cuma günü, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak organizasyon, saat 14.30'da kulüp yetkililerinin katılımı ile düzenlenecek.

Ziraat Türkiye Kupası grup kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - 3

KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak kura çekimi, A Spor'dan canlı olarak yayımlanacak.

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