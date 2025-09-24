Ziraat Türkiye Kupası maç takvimi: ZTK 3. eleme turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta?
Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) 3. eleme turu kura çekimi tarihi TFF tarafından duyuruldu. 2. eleme turu karşılaşmalarını geride bırakan 39 takımla beraber 17 takım daha kura çekimine katılıyor. 2. tur maçları 16-18 Eylül günlerinde yapılmıştı. Takvime göre 3. eleme turu müsabakaları ise 28-29-30 Ekim tarihlerinde düzenlenecek. İşte, ZTK kura çekimi detayları...
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2025-2026 ZTK maç programını paylaştı. Buna göre 3. eleme turu maçları 28 Ekim'de başlayacak. 4 eleme turu ardından takımlar yine 4 aşamalı grup müsabakalarına çıkacak. Ardından turnuvada finaller gerçekleşecek. Peki, Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman?