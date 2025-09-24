Ziraat Türkiye Kupası maç takvimi: ZTK 3. eleme turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2025-2026 ZTK maç programını paylaştı. Buna göre 3. eleme turu maçları 28 Ekim'de başlayacak. 4 eleme turu ardından takımlar yine 4 aşamalı grup müsabakalarına çıkacak. Ardından turnuvada finaller gerçekleşecek. Peki, Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman?