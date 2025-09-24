NTV.COM.TR

Ziraat Türkiye Kupası maç takvimi: ZTK 3. eleme turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) 3. eleme turu kura çekimi tarihi TFF tarafından duyuruldu. 2. eleme turu karşılaşmalarını geride bırakan 39 takımla beraber 17 takım daha kura çekimine katılıyor. 2. tur maçları 16-18 Eylül günlerinde yapılmıştı. Takvime göre 3. eleme turu müsabakaları ise 28-29-30 Ekim tarihlerinde düzenlenecek. İşte, ZTK kura çekimi detayları...

Ziraat Türkiye Kupası maç takvimi: ZTK 3. eleme turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2025-2026 ZTK maç programını paylaştı. Buna göre 3. eleme turu maçları 28 Ekim'de başlayacak. 4 eleme turu ardından takımlar yine 4 aşamalı grup müsabakalarına çıkacak. Ardından turnuvada finaller gerçekleşecek. Peki, Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası maç takvimi: ZTK 3. eleme turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

ZTK KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu kura çekimi 26 Eylül Cuma günü saat 14:30'da Riva TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleşecek. Kura, canlı olarak A Spor'dan aktarılacak.

Ziraat Türkiye Kupası maç takvimi: ZTK 3. eleme turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

KURAYA KATILACAK TAKIMLAR

ZTK 3. eleme turu kura çekimine katılacak takımların 39'u, 2. eleme turunu geçen ekipler olacak. 7'si Süper Lig, 10'u ise 1. Lig'den olmak üzere toplamda 56 takım bu turda yarışacak.

Süper Lig'den gelen takımlar:

Alanyaspor
Çaykur Rizespor
Gaziantep Futbol Kulübü
Antalyaspor
Kasımpaşa
Konyaspor
Kayserispor

Trendyol 1. Lig'den gelen takımlar:

Alagöz Holding Iğdır FK
Amed Sportif Faaliyetler
Arca Çorum FK
Ümraniyespor
Ankara Keçiörengücü
Esenler Erokspor
Van Spor Futbol Kulübü
Sakaryaspor
Serik Spor Futbol
SMS Grup Sarıyerspor

Ziraat Türkiye Kupası maç takvimi: ZTK 3. eleme turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

ZTK takvim:

3. eleme turu: 28-29-30 Ekim
4. eleme turu: 2-3-4 Aralık
1. grup maçları: 23-24-25 Aralık
2. grup maçları: 13-14-15 Ocak 2026
3. grup maçları: 3-4-5 Şubat 2026
4. grup maçları: 3-4-5 Mart 2026

Final tarihleri daha sona TFF tarafından duyurulacak.

