Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu başlıyor: Galatasaray 8 eksikle Alanyaspor deplasmanında

Spor Toto Süper Lig'de ilk yarıyı en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider tamamlayan Galatasaray, tek maç eleme usulüne göre yapılacak Alanyaspor mücadelesini kazanarak Türkiye Kupası'nda da yoluna devam etmek istiyor.
Geçen sezon Süper Lig'i 13. bitirdiği için kupaya 3. turdan başlayan Galatasaray, ilk olarak TFF 2. Lig ekibi GMG Kastamonuspor ile karşılaştı. Rakibini 7-0'lık skorla eleyen sarı-kırmızılılar, 4. turda ise TFF 3. Lig temsilcisi Yeşilyurt DÇ Ofspor'u 2-1'le geçti.
Beşinci turda Spor Toto 1. Lig takımı Ankara Keçiörengücü ile eşleşen sarı-kırmızılılar, karşılaşmayı 1-0 kazanarak son 16 turuna yükseldi.
Sarı-kırmızılıların kamp kadrosunda Fernando Muslera, Haris Seferovic, Sacha Boey, Sergio Oliveira, Juan Mata, Yusuf Demir, Kazımcan Karataş ve Matias Ross kafilede yer almadı.
Alanyaspor maç kadrosunda şu isimler yer alıyor:
“Leo Dubois, Patrick Van Aanholt, Lucas Torreira, Fredrik Midtsjö, Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens, Yunus Akgün, Emre Taşdemir, Bafetimbi Gomis, Berkan Kutlu, Victor Nelsson, Milot Rashica, Okan Kocuk, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Baran Aksaka, Hamza Akman, Metehan Baltacı, Mauro Icardi.”
Galatasaray ile Alanyaspor arasında Süper Lig'de yapılan maç, 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı.
Maç, saat 20.30'da başlayacak ve A Spor'dan yayınlanacak.