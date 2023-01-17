Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu başlıyor: Galatasaray 8 eksikle Alanyaspor deplasmanında

Geçen sezon Süper Lig'i 13. bitirdiği için kupaya 3. turdan başlayan Galatasaray, ilk olarak TFF 2. Lig ekibi GMG Kastamonuspor ile karşılaştı. Rakibini 7-0'lık skorla eleyen sarı-kırmızılılar, 4. turda ise TFF 3. Lig temsilcisi Yeşilyurt DÇ Ofspor'u 2-1'le geçti.





