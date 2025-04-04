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Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman? 2025 ZTK yarı final eşleşmeleri

Ziraat Türkiye Kupası 2024-2025 sezonunda adlarını yarı finale yazdıran Galatasaray, Göztepe, Trabzonspor ve TÜMOSAN Konyaspor, daha önce kupayı müzesine götürmeyi başarmıştı. Takımların şimdiki hedefi ise bu prestijli kupayı yeniden müzelerine götürmek ve taraftarlarına armağan etmek. Peki, Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman? 2025 ZTK yarı final eşleşmeleri - 1

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu. ZTK çeyrek finalinde Fenerbahçe'yi eleyen Galatasaray, İskenderunspor'u turnuva dışına iten TÜMOSAN Konyaspor'la yarı finalde karşılaşacak. Sipay Bodrum FK engelini geçen Trabzonspor ise deplasmanda Beşiktaş'ı 3-1 mağlup eden Göztepe ile finale kalma mücadelesine çıkacak.

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Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman? 2025 ZTK yarı final eşleşmeleri - 2

ZTK YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Türkiye Kupası'nda yarı final maçları, 22, 23 veya 24 Nisan'da oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman? 2025 ZTK yarı final eşleşmeleri - 3

TEK MAÇ ELEME Mİ YOKSA ÇİFT MAÇ MI OLACAK?

Tek maç eleme usulüne göre yapılacak karşılaşmaları kazanacak ekipler, adını finale yazdıracak.

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