Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman? 2025 ZTK yarı final eşleşmeleri

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu. ZTK çeyrek finalinde Fenerbahçe'yi eleyen Galatasaray, İskenderunspor'u turnuva dışına iten TÜMOSAN Konyaspor'la yarı finalde karşılaşacak. Sipay Bodrum FK engelini geçen Trabzonspor ise deplasmanda Beşiktaş'ı 3-1 mağlup eden Göztepe ile finale kalma mücadelesine çıkacak.