Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) çeyrek final eşleşmeleri: ZTK Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş rakipleri ve maç tarihleri
Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) çeyrek final kura sonuçları belli oldu! ZTK eşleşmeleri sonucunda Fenerbahçe - Galatasaray ile karşılaşacak. Kuraya 8 takım katıldı. Böylece yarı final muhtemel rakipleri de belirlendi. İşte, ZTK çeyrek final eşleşmeleri...
Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ın müzesine götürdüğü Ziraat Türkiye Kupası'nda, 2024-2025 sezonu oldukça çekişmeli geçiyor. Tek maç eleme usulüne göre seri başı takımların ev sahipliğinde oynanacak çeyrek final maçları ile yarı final maçları, nisan ayı içinde tamamlanacak. İşte, ZTK kura çekimi sonucu eşleşmeler...