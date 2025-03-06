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Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) çeyrek final eşleşmeleri: ZTK Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş rakipleri ve maç tarihleri

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) çeyrek final kura sonuçları belli oldu! ZTK eşleşmeleri sonucunda Fenerbahçe - Galatasaray ile karşılaşacak. Kuraya 8 takım katıldı. Böylece yarı final muhtemel rakipleri de belirlendi. İşte, ZTK çeyrek final eşleşmeleri...

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) çeyrek final eşleşmeleri: ZTK Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş rakipleri ve maç tarihleri - 1

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ın müzesine götürdüğü Ziraat Türkiye Kupası'nda, 2024-2025 sezonu oldukça çekişmeli geçiyor. Tek maç eleme usulüne göre seri başı takımların ev sahipliğinde oynanacak çeyrek final maçları ile yarı final maçları, nisan ayı içinde tamamlanacak. İşte, ZTK kura çekimi sonucu eşleşmeler...

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Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) çeyrek final eşleşmeleri: ZTK Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş rakipleri ve maç tarihleri - 2

ZTK ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Ziraat Türkiye Kupası, çeyrek ve yarı final kura çekimi 6 Mart Perşembe günü yapıldı.

Kura çekimi, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 14:30'da organize edildi.

Grup müsabakalarını lider tamamlayan Trabzonspor, Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor ve Beşiktaş, kura çekiminde seri başı oldu.

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) çeyrek final eşleşmeleri: ZTK Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş rakipleri ve maç tarihleri - 3

ÇEYREK FİNAL:

Trabzonspor-Bodrum FK

Konyaspor-İskenderunspor

Fenerbahçe-Galatasaray

Beşiktaş-Göztepe

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) çeyrek final eşleşmeleri: ZTK Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş rakipleri ve maç tarihleri - 4

ZTK ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları, 1, 2, 3 Nisan tarihlerinde yapılacak.

Yarı final maçlarının da 22, 23 veya 24 Nisan'da organize edilecek. Finaller ise 14 Mayıs'ta olacak.

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