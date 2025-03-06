Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) çeyrek final eşleşmeleri: ZTK Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş rakipleri ve maç tarihleri

ZTK ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları, 1, 2, 3 Nisan tarihlerinde yapılacak.



Yarı final maçlarının da 22, 23 veya 24 Nisan'da organize edilecek. Finaller ise 14 Mayıs'ta olacak.