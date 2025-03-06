Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) çeyrek final kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Eşleşmeler belli oluyor

SERİ BAŞI TAKIMLAR BELLİ OLDU

Grup müsabakalarını lider tamamlayan Trabzonspor, Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor ve Beşiktaş, kura çekiminde seri başı olacak.



Bu takımlar, grup ikincileri İskenderunspor, Göztepe, Galatasaray ve Sipay Bodrum FK ile eşleşecek.