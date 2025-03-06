Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) çeyrek final kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Eşleşmeler belli oluyor
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kuralarına geri sayım başladı. Kura çekiminde grup aşamasını ilk 2'de tamamlayan 8 takım yer alacak. Futbolseverler de kura çekimine dair ayrıntılara odaklandı. ZTK'nın bu yılki finalinin ise 14 Mayıs'ta oynanması planlanıyor. Peki, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?
Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ın müzesine götürdüğü Ziraat Türkiye Kupası'nda, 2024-2025 sezonu oldukça çekişmeli geçiyor. Tek maç eleme usulüne göre seri başı takımların ev sahipliğinde oynanacak çeyrek final maçları ile yarı final maçları, nisan ayı içinde tamamlanacak. İşte, ZTK kura çekimine dair ayrıntılar...