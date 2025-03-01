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Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Çeyrek finale kalan takımlar belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) çeyrek final kura çekimi için nefesler tutuldu. Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasının tamamlanmasının ardından gözler çeyrek finale yükselen takımlara ve kura çekimi tarihine çevrildi. Peki, Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Çeyrek finale kalan takımlar belli oldu - 1

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamalarının tamamlanmasıyla birlikte çeyrek final etabı için ger sayım başladı. Çeyrek final kura çekimi öncesinde seri başı takımlar Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Tümosan Konyaspor oldu. Peki, Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

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Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Çeyrek finale kalan takımlar belli oldu - 2

ZTK ÇEYREK FİNAL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi 6 Mart 2025 Perşembe günü saat 14.30'da yapılacak.

Kura çekiminin A Spor'dan canlı yayınlanması bekleniyor.

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Çeyrek finale kalan takımlar belli oldu - 3

ÇEYREK FİNALE YÜKSELEN TAKIMLAR

Seri başı olan takımlar: Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Tümosan Konyaspor

Seri başı olmayan takımlar: Galatasaray, Göztepe, Sipay Bodrum FK ve İskenderunspor

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