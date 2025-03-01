Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Çeyrek finale kalan takımlar belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamalarının tamamlanmasıyla birlikte çeyrek final etabı için ger sayım başladı. Çeyrek final kura çekimi öncesinde seri başı takımlar Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Tümosan Konyaspor oldu. Peki, Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) kura çekimi ne zaman, saat kaçta?