Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Çeyrek finale kalan takımlar belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) çeyrek final kura çekimi için nefesler tutuldu. Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasının tamamlanmasının ardından gözler çeyrek finale yükselen takımlara ve kura çekimi tarihine çevrildi. Peki, Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) kura çekimi ne zaman, saat kaçta?
Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamalarının tamamlanmasıyla birlikte çeyrek final etabı için ger sayım başladı. Çeyrek final kura çekimi öncesinde seri başı takımlar Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Tümosan Konyaspor oldu. Peki, Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) kura çekimi ne zaman, saat kaçta?