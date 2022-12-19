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Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maçları belli oldu: Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) maçları ne zaman, saat kaçta?

2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle lige verilen aranın ardından gözler Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçlarına çevrildi. Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur heyecanı yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Peki, Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) maçları ne zaman, saat kaçta?

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maçları belli oldu: Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) maçları ne zaman, saat kaçta? - 1

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu müsabaka programı belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası'nda ise salı, çarşamba ve perşembe günü 5. eleme turu karşılaşmaları oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maçları belli oldu: Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) maçları ne zaman, saat kaçta? - 2

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, maç programı şöyle:

20 Aralık Salı

13.00 Kasımpaşa-HangiKredi Ümraniyespor (Recep Tayyip Erdoğan)
13.00 MKE Ankaragücü-Tuzlaspor (Akdeniz Üniversitesi)
15.00 Demir Grup Sivasspor-Esenler Erokspor (Sivas 4 Eylül)
17.00 Fraport TAV Antalyaspor-Manisa FK (Corendon Airlines Park Antalya)
19.00 Medipol Başakşehir-Göztepe (Başakşehir Fatih Terim)
21.00 Fenerbahçe-İstanbulspor (Ülker)

21 Aralık Çarşamba:

13.00 Bitexen Giresunspor-Teco Karacabey Belediyespor (Çotanak Spor Kompleksi)
15.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Uşakspor (Esenler Erokspor)
17.00 Corendon Alanyaspor-Eyüpspor (Kırbıyık Holding)
19.00 Trabzonspor-Yılport Samsunspor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)
21.00 Beşiktaş-Şanlıurfaspor (Vodafone Park)

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maçları belli oldu: Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) maçları ne zaman, saat kaçta? - 3

22 Aralık Perşembe:


13.00 Yukatel Kayserispor-Gençlerbirliği (RHG Enertürk Enerji)
15.00 Arabam.com Konyaspor-Bodrumspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
17.00 Gaziantep FK-Dyorex Boluspor (Kalyon)
19.00 Adana Demirspor-Çaykur Rizespor (Yeni Adana)
21.00 Galatasaray-Ankara Keçiörengücü (Nef)

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