Ziraat Türkiye Kupası'nda kura zamanı: Fenerbahçe katılacak mı?

Yeni formatında düzenlenecek olan Ziraat Türkiye Kupası'nda grup kuraları bugün saat 14.30'da çekilecek.

5. turun bitmesiyle birlikte gruplara kalan 19 takımın yanı sıra, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir de kura çekimine dahil olacak.

Geçtiğimiz haftalarda Fenerbahçe turnuvaya katılmayacağını duyurmuş, bunun üzerine TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu Riva'da konuyla ilgili bir toplantı gerçekleştirmek üzere Ali Koç ile bir araya gelmişti.

Kritik toplantının ardından Hacıosmanoğlu, Fenerbahçe'nin konuyu yönetim kuruluyla görüşeceğini ve sarı-lacivertlilerin süre istediğini açıklamıştı.