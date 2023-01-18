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Ziraat Türkiye Kupası'nda MKE Ankaragücü, Beşiktaş'ı konuk ediyor: 11'ler belli oldu

MKE Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda sahasında Beşiktaş'la çeyrek finale kalma mücadelesi verecek. Kupa mücadelesinde iki takımın da 11'leri belli oldu. Peki MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçı saat kaçta, ne zaman ve hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda MKE Ankaragücü, Beşiktaş'ı konuk ediyor: 11'ler belli oldu - 1

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş, bugün Ankaragücü’ne konuk olacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda MKE Ankaragücü, Beşiktaş'ı konuk ediyor: 11'ler belli oldu - 2

İLK 11'LER

Ankaragücü: Gökhan Akkan, Malcuit, Atakan Çankaya, Radakovic, Marlon, Tolga Ciğerci, Diack, Zahid, Emre Kılınç, Chatzigiovanis, Sowe.

Beşiktaş: Mert, Rosier, Tayyip, Emrecan, Umut, Saiss, Salih, Gedson, Tayfur, N'Koudou, Muleka

Ziraat Türkiye Kupası'nda MKE Ankaragücü, Beşiktaş'ı konuk ediyor: 11'ler belli oldu - 3

ANKARAGÜCÜ-BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?

MKE Ankaragücü ve Beşiktaş, Eryaman Stadı'nda saat 17.45'te başlayacak maçı hakem Sarper Barış Saka yönetecek. Karşılaşma A Spor'dan naklen yayımlanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda MKE Ankaragücü, Beşiktaş'ı konuk ediyor: 11'ler belli oldu - 4

İki takım bu sezon Spor Toto Süper Lig'de karşılaşmış ve Ankara'daki maçı Beşiktaş 3-2 kazanmıştı.

Tek maç eleme usulüne göre yapılacak karşılaşmada üstünlük sağlayacak ekip adını çeyrek finale yazdıracak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda MKE Ankaragücü, Beşiktaş'ı konuk ediyor: 11'ler belli oldu - 5

BEŞİKTAŞ TARAFTARI YOK

MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçında konuk takımın taraftarları maçı statta izleyemeyecek.

İl Spor Güvenlik Kurulunun aldığı karar neticesinde maça misafir takım taraftarı alınmayacak.

MKE Ankaragücü taraftarları da maçın biletlerine yoğun ilgi gösterdi. Karşılaşma için satışa çıkarılan bütün biletler tükendi. Sarı-lacivertli kulüp, misafir takım tribününün biletlerini de taraftarı için satışa sunmuştu.

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