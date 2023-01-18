Ziraat Türkiye Kupası'nda MKE Ankaragücü, Beşiktaş'ı konuk ediyor: 11'ler belli oldu

BEŞİKTAŞ TARAFTARI YOK

MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçında konuk takımın taraftarları maçı statta izleyemeyecek.



İl Spor Güvenlik Kurulunun aldığı karar neticesinde maça misafir takım taraftarı alınmayacak.



MKE Ankaragücü taraftarları da maçın biletlerine yoğun ilgi gösterdi. Karşılaşma için satışa çıkarılan bütün biletler tükendi. Sarı-lacivertli kulüp, misafir takım tribününün biletlerini de taraftarı için satışa sunmuştu.