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Zirve takibi sürüyor: Fenerbahçe, Bodrum'u 2 golle geçti

Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında Bodrum FK'yı Youssef En-Nesyri ve Edin Dzeko'nun golleriyle 2-0 mağlup etti. Puanını 20'ye yükselten sarı-lacivertliler zirve takibini sürdürdü.

Zirve takibi sürüyor: Fenerbahçe, Bodrum'u 2 golle geçti - 1

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Bodrum FK'yı 2-0 mağlup etti.

Sarı-lacivertliler 15. dakikada Youssef En-Nesyri'nin kaydettiği kafa golüyle 1-0 öne geçti.

55. dakikada sahneye çıkan Dzeko farkı 2'ye çıkarırken maçın sonucunu da belirlemiş oldu. 

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Zirve takibi sürüyor: Fenerbahçe, Bodrum'u 2 golle geçti - 2

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe puanını 20'ye yükselterek zirve takibini sürdürdü. Bodrum FK ise 10 puanda kaldı.

Zirve takibi sürüyor: Fenerbahçe, Bodrum'u 2 golle geçti - 3

EN UZUN SERİYİ YAKALADI

Süper Lig'e o sezon yükselen takımlara rakip olduğu son 16 maçı kaybetmeyen Fenerbahçe (12G 4B), ligde devam eden en uzun serinin sahibi konumunda.

Zirve takibi sürüyor: Fenerbahçe, Bodrum'u 2 golle geçti - 4

Fenerbahçe'nin bu sezon Süper Lig'deki en erken golünü Bodrum FK ağlarına gönderen Youssef En-Nesyri (14:30), sarı-lacivertlilerin ligde attığı iki kafa golünün de sahibi.

vs | Bodrum FK

vs | Göztepe

Zirve takibi sürüyor: Fenerbahçe, Bodrum'u 2 golle geçti - 5

İç sahada oynadığı son beş Süper Lig maçında da ağları havalandıran Edin Dzeko, 2007/08'den bu yana Fenerbahçe formasıyla yakalanan en uzun seriyi tekrarladı.

Zirve takibi sürüyor: Fenerbahçe, Bodrum'u 2 golle geçti - 6

CUMHURİYET BAYRAMI KUTLANDI

Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü nedeniyle stadyumda 'Parla' 100. yıl marşı çalındı.

Seremoni öncesi tribünlerde Türk bayrakları, Maraton Tribünü'nde Mustafa Kemal Atatürk'ün gözlerinin yer aldığı dev pankart açıldı. Kuzey tribününde "Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır" yazısı yer aldı.

Zirve takibi sürüyor: Fenerbahçe, Bodrum'u 2 golle geçti - 7

İki takımın futbolcuları da sahaya "Yaşasın Cumhuriyet" yazılı pankartla çıktı.

Seremonide de Ankara'da yaşanan terör saldırısı nedeniyle 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Zirve takibi sürüyor: Fenerbahçe, Bodrum'u 2 golle geçti - 8
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