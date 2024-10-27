Zirve takibi sürüyor: Fenerbahçe, Bodrum'u 2 golle geçti
Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında Bodrum FK'yı Youssef En-Nesyri ve Edin Dzeko'nun golleriyle 2-0 mağlup etti. Puanını 20'ye yükselten sarı-lacivertliler zirve takibini sürdürdü.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Bodrum FK'yı 2-0 mağlup etti.
Sarı-lacivertliler 15. dakikada Youssef En-Nesyri'nin kaydettiği kafa golüyle 1-0 öne geçti.
55. dakikada sahneye çıkan Dzeko farkı 2'ye çıkarırken maçın sonucunu da belirlemiş oldu.