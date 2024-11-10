Zirve takibi sürüyor: Fenerbahçe'den 4 gollü galibiyet
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Sivasspor'u Samet Akaydin, Dusan Tadic, Sofyan Amrabat ve Allan Saint-Maximin'in kaydettiği gollerle 4-0 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Sivasspor ile karşı karşıya geldi.
Sarı-lacivertliler 24. dakikada Samet Akaydin'in kaydettiği golle 1-0 öne geçti.
53. dakikada sahneye çıkan Dusan Tadic, kazanılan penaltı vuruşunu gole çevirerek farkı 2'ye çıkardı.
80. dakikada ceza sahası dışından şık bir gol kaydeden Sofyan Amrabat, farkı 3'e çıkardı.
Allan Saint-Maximin, 90+4. dakikada skoru belirleyen golü kaydederek galibiyeti getirdi.