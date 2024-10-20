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Zirve yarışında yara aldı: Fenerbahçe, Samsun'da 2 puan bıraktı

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor'a konuk olan Fenerbahçe, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılarak zirve yarışında yara aldı.

Zirve yarışında yara aldı: Fenerbahçe, Samsun'da 2 puan bıraktı - 1

Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor ile 2-2 berabere kaldı

Sarı-lacivertliler maçın 24. dakikasında Dusan Tadic'in golüyle gol perdesini açtı.

Ev sahibi ekip Holse'nin golüyle 48. dakikada skora yeniden denge sağladı.

Sarı-lacivertlilerde oyuna girdikten 5 dakika sonra ağları havalandıran Allan Saint-Maximin, skoru 2-1'e getirdi.

Karadeniz ekibinde Soner Aydoğdu, 88. dakikada kaydettiği golle maçın sonucunu da belirledi.

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Zirve yarışında yara aldı: Fenerbahçe, Samsun'da 2 puan bıraktı - 2

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe 17 puanla 4. sırada yer alırken, Samsunspor ise 19 puanla 3. sırada yer aldı.

Zirve yarışında yara aldı: Fenerbahçe, Samsun'da 2 puan bıraktı - 3

FRED CEZALI

Fenerbahçe'de sarı kart sınırında bulunan Fred, 40. dakikada sarı kart gördü.

Brezilyalı oyuncu, gelecek hafta Bodrum ile oynayacakları maçta cezalı duruma düştü.

Zirve yarışında yara aldı: Fenerbahçe, Samsun'da 2 puan bıraktı - 4

Bu sezon öne geçtiği Süper Lig maçlarında 4 puan kaybeden Fenerbahçe (2B), bu iki karşılaşmayı da deplasmanda oynadı.

2-2 vs Samsunspor

2-2 vs Göztepe

Zirve yarışında yara aldı: Fenerbahçe, Samsun'da 2 puan bıraktı - 5
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