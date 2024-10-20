Zirve yarışında yara aldı: Fenerbahçe, Samsun'da 2 puan bıraktı
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor'a konuk olan Fenerbahçe, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılarak zirve yarışında yara aldı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor ile 2-2 berabere kaldı
Sarı-lacivertliler maçın 24. dakikasında Dusan Tadic'in golüyle gol perdesini açtı.
Ev sahibi ekip Holse'nin golüyle 48. dakikada skora yeniden denge sağladı.
Sarı-lacivertlilerde oyuna girdikten 5 dakika sonra ağları havalandıran Allan Saint-Maximin, skoru 2-1'e getirdi.
Karadeniz ekibinde Soner Aydoğdu, 88. dakikada kaydettiği golle maçın sonucunu da belirledi.