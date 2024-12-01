Zirve yarışında yara aldı: Galatasaray evinde 2 puan bıraktı

TORREİRA'YA 100. MAÇ PLAKETİ

Galatasaray formasıyla 100 resmi maça çıkan Lucas Torreira'ya plaket verildi.

Transfer olduğundan beri takımın değişmezlerinden olan Uruguaylı orta saha oyuncusu, hafta içindeki AZ Alkmaar maçıyla 100. kez bir resmi müsabakada sarı-kırmızılı formayı terletti.

Torreira'ya bu başarısından dolayı maç öncesi başkan Dursun Özbek tarafından plaket ve arkasında "100" yazan forma takdim edildi.