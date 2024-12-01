Zirve yarışında yara aldı: Galatasaray evinde 2 puan bıraktı
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-kırmızılıların ligdeki 5 maçlık galibiyet serisi de böylelikle sona ermiş oldu.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı.
Konuk ekip 13. dakikada Emre Akbaba'nın kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Sarı-kırmızılılar 45+5. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın golüyle skora denge sağladı.
Galatasaray, ikinci yarının hemen başında Sallai'nin golüyle öne geçti.
Ancak Eyüpspor 71. dakikada Ampem'in golüyle skora yeniden denge sağladı.