Zirvede inanılmaz para! 2025'in en değerli 30 Türk futbolcusu

31.12.2025 15:09

NTV - Haber Merkezi

Futbolda 2025 yılının en değerli 30 Türk futbolcusu bir arada...

2025 yılı geride kalırken, Türk futbolunda da birçok isim gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

 

2026'ya girerken, geride kalan senede piyasa değeri en yüksek 30 futbolcu bir arada...

YASİN ÖZCAN (ANDERLECHT) 1
YASİN ÖZCAN (ANDERLECHT)

Piyasa değeri: 5 milyon euro

TAHA ALTIKARDEŞ (GÖZTEPE) 2
TAHA ALTIKARDEŞ (GÖZTEPE)

Piyasa değeri: 5 milyon euro

MUSTAFA HEKİMOĞLU (BEŞİKTAŞ) 3
MUSTAFA HEKİMOĞLU (BEŞİKTAŞ)

Piyasa değeri: 5 milyon euro

İSAK VURAL (PİSA) 4
İSAK VURAL (PİSA)

Piyasa değeri: 5 milyon euro

EMİRHAN TOPÇU (BEŞİKTAŞ) 5
EMİRHAN TOPÇU (BEŞİKTAŞ)

Piyasa değeri: 5 milyon euro

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ (FENERBAHÇE) 6
ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ (FENERBAHÇE)

Piyasa değeri: 6 milyon euro

DENİZ GÜL (PORTO) 7
DENİZ GÜL (PORTO)

Piyasa değeri: 6 milyon euro

DEMİR EGE TIKNAZ (BEŞİKTAŞ) 8
DEMİR EGE TIKNAZ (BEŞİKTAŞ)

Piyasa değeri: 6 milyon euro

ABDÜLKERİM BARDAKCI (GALATASARAY) 9
ABDÜLKERİM BARDAKCI (GALATASARAY)

Piyasa değeri: 6 milyon 500 bin euro

CENGİZ ÜNDER (BEŞİKTAŞ) 10
CENGİZ ÜNDER (BEŞİKTAŞ)

Piyasa değeri: 7 milyon euro

ALTAY BAYINDIR 11
ALTAY BAYINDIR

Piyasa değeri: 7 milyon euro

ENES ÜNAL (BOURNEMOUTH) 12
ENES ÜNAL (BOURNEMOUTH)

Piyasa değeri: 8 milyon euro

ATAKAN KARAZOR (STUTTGART) 13
ATAKAN KARAZOR (STUTTGART)

Piyasa değeri: 9 milyon euro

BERKE ÖZER (LILLE) 14
BERKE ÖZER (LILLE)

Piyasa değeri: 10 milyon euro

SEMİH KILIÇSOY (CAGLIARI) 15
SEMİH KILIÇSOY (CAGLIARI)

Piyasa değeri: 10 milyon euro

OĞUZ AYDIN (FENERBAHÇE) 16
OĞUZ AYDIN (FENERBAHÇE)

Piyasa değeri: 10 milyon euro

ZEKİ ÇELİK (ROMA) 17
ZEKİ ÇELİK (ROMA)

Piyasa değeri: 12 milyon euro

İSMAİL YÜKSEK (FENERBAHÇE) 18
İSMAİL YÜKSEK (FENERBAHÇE)

Piyasa değeri: 13 milyon euro

MERİH DEMİRAL (AL AHLI) 19
MERİH DEMİRAL (AL AHLI)

Piyasa değeri: 14 milyon euro

UĞURCAN ÇAKIR (GALATASARAY) 20
UĞURCAN ÇAKIR (GALATASARAY)

Piyasa değeri: 15 milyon euro

YUSUF AKÇİÇEK (AL HILAL) 21
YUSUF AKÇİÇEK (AL HILAL)

Piyasa değeri: 16 milyon euro

YUNUS AKGÜN (GALATASARAY) 22
YUNUS AKGÜN (GALATASARAY)

Piyasa değeri: 17 milyon euro

KEREM AKTÜRKOĞLU (FENERBAHÇE) 23
KEREM AKTÜRKOĞLU (FENERBAHÇE)

Piyasa değeri: 22 milyon euro

HAKAN ÇALHANOĞLU (INTER) 24
HAKAN ÇALHANOĞLU (INTER)

Piyasa değeri: 22 milyon euro

BARIŞ ALPER YILMAZ (GALATASARAY) 25
BARIŞ ALPER YILMAZ (GALATASARAY)

Piyasa değeri: 24 milyon euro

ORKUN KÖKÇÜ (BEŞİKTAŞ) 26
ORKUN KÖKÇÜ (BEŞİKTAŞ)

Piyasa değeri: 25 milyon euro

FERDİ KADIOĞLU (BRIGHTON) 27
FERDİ KADIOĞLU (BRIGHTON)

Piyasa değeri: 28 milyon euro

CAN UZUN (EINTRACHT FRANKFURT) 28
CAN UZUN (EINTRACHT FRANKFURT)

Piyasa değeri: 45 milyon euro

KENAN YILDIZ (JUVENTUS) 29
KENAN YILDIZ (JUVENTUS)

Piyasa değeri: 75 milyon euro

ARDA GÜLER / REAL MADRID 30
ARDA GÜLER / REAL MADRID

Piyasa değeri: 90 milyon euro