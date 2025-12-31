Zirvede inanılmaz para! 2025'in en değerli 30 Türk futbolcusu
31.12.2025 15:09
NTV - Haber Merkezi
Futbolda 2025 yılının en değerli 30 Türk futbolcusu bir arada...
2025 yılı geride kalırken, Türk futbolunda da birçok isim gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.
2026'ya girerken, geride kalan senede piyasa değeri en yüksek 30 futbolcu bir arada...
YASİN ÖZCAN (ANDERLECHT)
Piyasa değeri: 5 milyon euro
TAHA ALTIKARDEŞ (GÖZTEPE)
Piyasa değeri: 5 milyon euro
MUSTAFA HEKİMOĞLU (BEŞİKTAŞ)
Piyasa değeri: 5 milyon euro
İSAK VURAL (PİSA)
Piyasa değeri: 5 milyon euro
EMİRHAN TOPÇU (BEŞİKTAŞ)
Piyasa değeri: 5 milyon euro
ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ (FENERBAHÇE)
Piyasa değeri: 6 milyon euro
DENİZ GÜL (PORTO)
Piyasa değeri: 6 milyon euro
DEMİR EGE TIKNAZ (BEŞİKTAŞ)
Piyasa değeri: 6 milyon euro
ABDÜLKERİM BARDAKCI (GALATASARAY)
Piyasa değeri: 6 milyon 500 bin euro
CENGİZ ÜNDER (BEŞİKTAŞ)
Piyasa değeri: 7 milyon euro
ALTAY BAYINDIR
Piyasa değeri: 7 milyon euro
ENES ÜNAL (BOURNEMOUTH)
Piyasa değeri: 8 milyon euro
ATAKAN KARAZOR (STUTTGART)
Piyasa değeri: 9 milyon euro
BERKE ÖZER (LILLE)
Piyasa değeri: 10 milyon euro
SEMİH KILIÇSOY (CAGLIARI)
Piyasa değeri: 10 milyon euro
OĞUZ AYDIN (FENERBAHÇE)
Piyasa değeri: 10 milyon euro
ZEKİ ÇELİK (ROMA)
Piyasa değeri: 12 milyon euro
İSMAİL YÜKSEK (FENERBAHÇE)
Piyasa değeri: 13 milyon euro
MERİH DEMİRAL (AL AHLI)
Piyasa değeri: 14 milyon euro
UĞURCAN ÇAKIR (GALATASARAY)
Piyasa değeri: 15 milyon euro
YUSUF AKÇİÇEK (AL HILAL)
Piyasa değeri: 16 milyon euro
YUNUS AKGÜN (GALATASARAY)
Piyasa değeri: 17 milyon euro
KEREM AKTÜRKOĞLU (FENERBAHÇE)
Piyasa değeri: 22 milyon euro
HAKAN ÇALHANOĞLU (INTER)
Piyasa değeri: 22 milyon euro
BARIŞ ALPER YILMAZ (GALATASARAY)
Piyasa değeri: 24 milyon euro
ORKUN KÖKÇÜ (BEŞİKTAŞ)
Piyasa değeri: 25 milyon euro
FERDİ KADIOĞLU (BRIGHTON)
Piyasa değeri: 28 milyon euro
CAN UZUN (EINTRACHT FRANKFURT)
Piyasa değeri: 45 milyon euro
KENAN YILDIZ (JUVENTUS)
Piyasa değeri: 75 milyon euro
ARDA GÜLER / REAL MADRID
Piyasa değeri: 90 milyon euro