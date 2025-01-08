ZTK 1. hafta maçı: Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ÖNCESİNDE KATILMAMA KARARI ALMIŞLARDI

Hem Kasımpaşa hem de Fenerbahçe, kupa müsabakaları öncesinde Türkiye Futbol Federasyonuna kupada yer almayacaklarına dair başvuru yapmış, yapılan görüşmelerin ardından Kasımpaşa maçlara çıkacağını belirtmişti.



Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda yer alıp almayacağı, sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'un açıklamalarının ardından belli oldu.



Fenerbahçe Yönetim Kurulu toplantısının ardından başkan Ali Koç açıklamalarda bulundu. Türk futbolundaki gelişmeler ve Türkiye Kupası gündemiyle basın toplantısı düzenleyen Koç, sarı lacivertlilerin kupaya katılma kararı aldığını açıkladı. Koç, "Türkiye Kupası'na katılma kararı verdik. U19 ile değil hocamızın karar vereceği bir kadroyla. İş terse dönerse her zaman çekilme kararımız vardır. Yarın çıkıp maçımızı oynayacağız." ifadelerini kullandı.