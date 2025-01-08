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ZTK 1. hafta maçı: Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kasımpaşa'ya konuk olacak. Sarı-lacivertli ekibin Türkiye Kupası'nda mücadele edip etmeyeceği, başkan Ali Koç'un bugün açıklamasıyla netlik kazandı. Ali Koç'un açıklamasının ardından maç dair araştırmalar hız kazandı. Peki, Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ZTK 1. hafta maçı: Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 1

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası maçında Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki Kadir Sağlam'ın yöneteceği müsabakada Anıl Usta ve Murat Ergin Gözütok yardımcı hakem olarak görev yapacak. İşte, Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı hakkında bilgiler...

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ZTK 1. hafta maçı: Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 2

KASIMPAŞA-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı, 9 Ocak Perşembe günü saat 20.30'da oynanacak.

Karşılaşma, ATV ekranlarından canlı yayınlanacak.

ZTK 1. hafta maçı: Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 3

ÖNCESİNDE KATILMAMA KARARI ALMIŞLARDI

Hem Kasımpaşa hem de Fenerbahçe, kupa müsabakaları öncesinde Türkiye Futbol Federasyonuna kupada yer almayacaklarına dair başvuru yapmış, yapılan görüşmelerin ardından Kasımpaşa maçlara çıkacağını belirtmişti.

Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda yer alıp almayacağı, sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'un açıklamalarının ardından belli oldu.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu toplantısının ardından başkan Ali Koç açıklamalarda bulundu. Türk futbolundaki gelişmeler ve Türkiye Kupası gündemiyle basın toplantısı düzenleyen Koç, sarı lacivertlilerin kupaya katılma kararı aldığını açıkladı. Koç, "Türkiye Kupası'na katılma kararı verdik. U19 ile değil hocamızın karar vereceği bir kadroyla. İş terse dönerse her zaman çekilme kararımız vardır. Yarın çıkıp maçımızı oynayacağız." ifadelerini kullandı.

ZTK 1. hafta maçı: Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 4

FENERBAHÇE'NİN EKSİKLERİ

Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı öncesinde 3 eksik bulunuyor. Sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, Dominik Livakovic ve İsmail Yüksek, yarınki maçta forma giyemeyecek.

Bu isimlerin yanı sıra takımla antrenmanlara başlayan Oğuz Aydın ile sakatlığı sebebiyle Atakaş Hatayspor karşısında kadroya alınmayan Allan Saint-Maximin'in oynayıp oynamayacağına teknik ekip karar verecek.

ZTK 1. hafta maçı: Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 5

ZTK'‫DA İKİNCİ RANDEVU

İki ekip, Ziraat Türkiye Kupası'nda bugüne dek bir kez karşılaştı.

2020-2021 sezonunda son 16 turunda eşleşen iki ekibin mücadelesinden Fenerbahçe 1-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.

Kasımpaşa, daha önce Fenerbahçe'yle Türkiye Kupası'nda bir kez karşı karşıya geldi
Bir önceki turda Ankara ekibi Gençlerbirliği'yle eşleşen lacivert-beyazlı takım, genç futbolcularıyla çıktığı maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrılarak gruplara yükseldi.

Kasımpaşa, daha önce Fenerbahçe'yle Türkiye Kupası'nda bir kez karşı karşıya geldi. 2020-2021 sezonunda son 16 turunda oynanan maçı Fenerbahçe, 1-0'lık skorla kazanmıştı.

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