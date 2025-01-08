ZTK 1. hafta maçı: Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kasımpaşa'ya konuk olacak. Sarı-lacivertli ekibin Türkiye Kupası'nda mücadele edip etmeyeceği, başkan Ali Koç'un bugün açıklamasıyla netlik kazandı. Ali Koç'un açıklamasının ardından maç dair araştırmalar hız kazandı. Peki, Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası maçında Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki Kadir Sağlam'ın yöneteceği müsabakada Anıl Usta ve Murat Ergin Gözütok yardımcı hakem olarak görev yapacak. İşte, Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı hakkında bilgiler...