ZTK 2. hafta maçı: İskenderunspor-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ikinci maçında deplasmanda Nesine 2. Lig ekiplerinden İskenderunspor ile karşılaşacak. İskenderun Fuat Tosyalı Stadı'ndaki karşılaşmaya dair tarih bilgisi ile maç saati ve yayıncı kanalın hangisi olduğu da merak ediliyor. İşte, İskenderunspor-Trabzonspor ZTK maçı hakkında bilgiler...