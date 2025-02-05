ZTK 2. hafta maçı: İskenderunspor-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda İskenderunspor ile karşılaşacak. Grupta ilk maçında sahasında Corendon Alanyaspor'u 3-0 yenerek ilk sıraya yerleşen bordo-mavililer, İskenderunspor karşılaşmasını da kazanarak liderliğini sürdürmeyi hedefliyor. Ev sahibi İskenderunspor ise gruptaki ilk maçında MKE Ankaragücü ile deplasmanda 1-1 berabere kalmıştı. Peki, İskenderunspor-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ikinci maçında deplasmanda Nesine 2. Lig ekiplerinden İskenderunspor ile karşılaşacak. İskenderun Fuat Tosyalı Stadı'ndaki karşılaşmaya dair tarih bilgisi ile maç saati ve yayıncı kanalın hangisi olduğu da merak ediliyor. İşte, İskenderunspor-Trabzonspor ZTK maçı hakkında bilgiler...