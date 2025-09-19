ZTK 3. tur kura çekimi ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası maç takvimi

TFF 2025-2026 sezonunda ZTK takvimini paylaşmıştı. Buna göre 139 profesyonel, 16 amatör takımın forma terleteceği turnuvada maçların tarihleri belli olmuştu. Ancak takımların eşleşmeleri, maç saati ve yer gibi ayrıntılar ise kura çekimleri ile belirleniyor. Peki, Türkiye Kupası 3. hafta kura çekimi ne zaman?