NTV.COM.TR

ZTK 3. tur kura çekimi ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası maç takvimi

Ziraat Türkiye Kupası 3. hafta müsabakaları için kura çekimi yapılacak. 2. tur da maçlar 16-18 Eylül tarihlerinde düzenlendi. Turnuvada 4 eleme turu düzenlenecek. 2025 - 2026 sezonunda toplam 155 takımın katıldığı Türkiye Kupası'nda taraftarlar ve takımlar 3. hafta kura çekimini bekliyor. Böylece takımların eşleşmeleri, maç saati gibi detayları de kesinleşecek. İşte, ZTK 3. hafta maç tarihleri...

ZTK 3. tur kura çekimi ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası maç takvimi - 1

TFF 2025-2026 sezonunda ZTK takvimini paylaşmıştı. Buna göre 139 profesyonel, 16 amatör takımın forma terleteceği turnuvada maçların tarihleri belli olmuştu. Ancak takımların eşleşmeleri, maç saati ve yer gibi ayrıntılar ise kura çekimleri ile belirleniyor. Peki, Türkiye Kupası 3. hafta kura çekimi ne zaman?

SPOR&SKOR HABERLERİ

ZTK 3. tur kura çekimi ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası maç takvimi - 2

ZTK 3. HAFTA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası 2. hafta maçları 18 Eylül'de son buldu. Futbol severler 3. hafta kura tarihini beklemeye koyuldu. TFF'den henüz tarih açıklaması gelmedi. Ancak 3. tur eleme maçları 28-29-30 Ekim'de olacak.  4. eleme turu da 2-3-4 Aralık tarihlerinde düzenlenecek.

1. tur kura çekimleri 21 Ağustos'ta yapıldı, maçlar 2 Eylül'de başladı. 2. hafta kura çekimi ise 8 Eylül'de gerçekleşti, maçlar 16 - 18 Eylül arasında oynandı.

ZTK 3. tur kura çekimi ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası maç takvimi - 3

ZTK'da 11 maç haftası olacak. 4 eleme turu, grup aşaması ve finallerden oluşacak turnuvada 8 takımlı 3 grup oluşturulacak. Grup aşamasında her takım her torbadan 1 takımla oynayacak. Gruplarını ilk 1'de bitiren takımlar ile en iyi 2 grup üçüncüsü çeyrek finale kalacak.

DAHA FAZLA GÖSTER