ZTK 3. tur kura çekimi ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası maç takvimi
Ziraat Türkiye Kupası 3. hafta müsabakaları için kura çekimi yapılacak. 2. tur da maçlar 16-18 Eylül tarihlerinde düzenlendi. Turnuvada 4 eleme turu düzenlenecek. 2025 - 2026 sezonunda toplam 155 takımın katıldığı Türkiye Kupası'nda taraftarlar ve takımlar 3. hafta kura çekimini bekliyor. Böylece takımların eşleşmeleri, maç saati gibi detayları de kesinleşecek. İşte, ZTK 3. hafta maç tarihleri...
TFF 2025-2026 sezonunda ZTK takvimini paylaşmıştı. Buna göre 139 profesyonel, 16 amatör takımın forma terleteceği turnuvada maçların tarihleri belli olmuştu. Ancak takımların eşleşmeleri, maç saati ve yer gibi ayrıntılar ise kura çekimleri ile belirleniyor. Peki, Türkiye Kupası 3. hafta kura çekimi ne zaman?