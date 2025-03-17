ZTK Çeyrek final maç takvimi: Türkiye Kupası çeyrek final tek maç mı, ne zaman?
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri kura çekimiyle belirlenmişti. Takımlar mücadele tarihleri de duyuruldu. Fenerbahçe- Galatasaray derbisine de sahne olacak Türkiye Kupası çeyrek finali tek maç mı? ZTK maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
ZTK'da çeyrek ve yarı final müsabaka takvimi belirlendi. TFF nisan ayı başında gerçekleşecek ZTK maçlarına ilişkin canlı yayın bilgisini paylaştı. Taraftarlar Fenerbahçe - Galatasaray derbisi için de nefeslerini tuttu! İşte, ZTK çeyrek final maç tarihleri...