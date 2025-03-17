ZTK Çeyrek final maç takvimi: Türkiye Kupası çeyrek final tek maç mı, ne zaman?

ZTK'da çeyrek ve yarı final müsabaka takvimi belirlendi. TFF nisan ayı başında gerçekleşecek ZTK maçlarına ilişkin canlı yayın bilgisini paylaştı. Taraftarlar Fenerbahçe - Galatasaray derbisi için de nefeslerini tuttu! İşte, ZTK çeyrek final maç tarihleri...