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ZTK Çeyrek final maç takvimi: Türkiye Kupası çeyrek final tek maç mı, ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri kura çekimiyle belirlenmişti. Takımlar mücadele tarihleri de duyuruldu. Fenerbahçe- Galatasaray derbisine de sahne olacak Türkiye Kupası çeyrek finali tek maç mı? ZTK maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ZTK Çeyrek final maç takvimi: Türkiye Kupası çeyrek final tek maç mı, ne zaman? - 1

ZTK'da çeyrek ve yarı final müsabaka takvimi belirlendi. TFF nisan ayı başında gerçekleşecek ZTK maçlarına ilişkin canlı yayın bilgisini paylaştı. Taraftarlar Fenerbahçe - Galatasaray derbisi için de nefeslerini tuttu! İşte, ZTK çeyrek final maç tarihleri...

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ZTK Çeyrek final maç takvimi: Türkiye Kupası çeyrek final tek maç mı, ne zaman? - 2

ZTK ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Kupası çeyrek final maçları 1-2-3 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek.

* 1 Nisan / 20:30 Konyaspor - İskenderunspor (Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu)
* 2 Nisan / 17:45 Trabzonspor - Bodrum FK (Papara Park)
* 2 Nisan / 20:45 Fenerbahçe - Galatasaray (Ülker Stadyumu)
* 3 Nisan / 20:30 Beşiktaş - Göztepe (Beşiktaş Park)

Yarı final müsabakaları ise 22-23-24 Nisan'da çeyrek finalden galip gelen takımlar arasında olacak.

ZTK Çeyrek final maç takvimi: Türkiye Kupası çeyrek final tek maç mı, ne zaman? - 3

ZTK ÇEYREK FİNAL TEK MAÇ MI?

Çeyrek final, yarı final ve final maçları tek maç eleme usulüne göre gerçekleşecek.

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