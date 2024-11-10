ZTK eşleşmeleri belli oldu: Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu maçları ne zaman?
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu kura çekimi geride kalmıştı. Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu'nda, 3. eleme turunu geçen 35 takımın yanı sıra Trendyol Süper Lig'den 5, Trendyol 1. Lig ve Nesine 2. Lig'den dokuzar olmak üzere toplam 58 takım mücadele edecek. Futbolseverler ise maç tarihleri ve eşleşmeleri merak ediyor. Peki, Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu maçları ne zaman?
Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu kura çekimi yapıldı. Müsabakalar tek maç eleme usulüne ve seri başı sistemine göre 3, 4 ve 5 Aralık tarihlerinde oynanacak. Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu eşleşmeleri ise şöyle: