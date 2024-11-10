ZTK eşleşmeleri belli oldu: Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu maçları ne zaman?

Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu kura çekimi yapıldı. Müsabakalar tek maç eleme usulüne ve seri başı sistemine göre 3, 4 ve 5 Aralık tarihlerinde oynanacak. Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu eşleşmeleri ise şöyle: