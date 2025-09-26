ZTK fikstürü 2025-2026: Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu maçları ne zaman?
Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) 3. eleme turu kura çekimi yapıldı. Toplamda 56 takım bu turda top koşturacak. Karşılaşmalar 28-29-30 Ekim günlerinde gerçekleşecek. 3. eleme turuna, 2. eleme turunu atlatan ekiplerle beraber, Süper Lig'den ve 1. Lig'den takımlar katılıyor. İşte, Türkiye Kupası 3. hafta fikstürü...
2025-2026 sezonunda ZTK'da 4 eleme turu ve 4 grup aşaması karşılaşmaları olacak. Ardından takımlar finallerde boy gösterecek. TFF tarafından Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu kuraları çekildi ve eşleşmeler belli oldu. ZTK 3. hafta maçları ne zaman?