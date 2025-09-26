NTV.COM.TR

ZTK fikstürü 2025-2026: Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu maçları ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) 3. eleme turu kura çekimi yapıldı. Toplamda 56 takım bu turda top koşturacak. Karşılaşmalar 28-29-30 Ekim günlerinde gerçekleşecek. 3. eleme turuna, 2. eleme turunu atlatan ekiplerle beraber, Süper Lig'den ve 1. Lig'den takımlar katılıyor. İşte, Türkiye Kupası 3. hafta fikstürü...



2025-2026 sezonunda ZTK'da 4 eleme turu ve 4 grup aşaması karşılaşmaları olacak. Ardından takımlar finallerde boy gösterecek. TFF tarafından Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu kuraları çekildi ve eşleşmeler belli oldu. ZTK 3. hafta maçları ne zaman?



ZTK FİKSTÜRÜ (3. HAFTA)

Konyaspor - 12 Bingöl Spor
Esenler Erokspor - Ağrı 1970 Spor
Orduspor 1967 - Erbaaspor
Fatsa Belediyespor - Van Spor Futbol Kulübü
Beykoz Anadolu Spor - Yalova FK 77
Çankaya Spor - KCT 1461 Trabzon FK
Kepez Spor - Sivasspor
Erciyes 38 - Ankara Keçiörengücü
Çorum FK - Kütahyaspor
Kahramanmaraş Spor - Ümraniyespor
52 Orduspor - Sarıyerspor
Bursa Yıldırım Spor - Alanyaspor
Zonguldak Spor - Sipay Bodrum FK
Antalyaspor - Bursaspor

Karacabey Belediye Spor - Malatya Yeşilyurt Spor
Muş Spor - Menemen Futbol Kulübü
Silifke Belediye Spor - Amed Sportif Faaliyetler
Kayserispor - Niğde Belediyesi
1926 Bulancakspor - Iğdır FK
Pendikspor - Çorlu Spor 1947
Karaköprü Belediye Spor - Çaykur Rizespor
Gaziantep Futbol Kulübü - Karabük İdmanyurdu
Dersim Spor - Fethiyespor
Sakaryaspor - İnegölspor
Aliağa Futbol - Serik Spor
Isparta 32 Spor - Beyoğlu Yeni Çarşı Spor
Manisa Futbol - Muğlaspor
Kahta 02 Spor - Kasımpaşa




ZTK 3. ELEME MAÇLARI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu maçları 28-29-30 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek.

4. eleme turu maçları da 2-3-4 Aralık tarihlerinde oynanacak.

Grup aşaması maçları da 23 Aralık 2025 ile 5 Mart 2026 arasında düzenlenecek.

