ZTK fikstürü belli oldu: Ziraat Türkiye Kupası'nda grup maçları ne zaman?

ZTK FORMATI

Kupada mücadele edecek 24 takım, kurada 8'er takımlı üç torbaya dağıtıldı.



Kura sonucu her 3 torbadan ikişer takım olmak üzere 6'şar ekip, 4 grupta yer aldı.



Her takım, gruplarda 1, 2 ve 3. torbadan gelen birer ekiple olmak üzere toplam 3 maç yapacak. Gruplarda ilk iki sırada yer alan takımlar, çeyrek finale yükselecek. Çeyrek ve yarı final ile final mücadelesi, tek maç üzerinden yapılacak.



Gruplardaki ilk maçlar 7-8-9 Ocak'ta oynanacak.