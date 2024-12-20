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ZTK fikstürü belli oldu: Ziraat Türkiye Kupası'nda grup maçları ne zaman?

Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplar belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası'nda grup müsabakalarının kura çekimi yapıldı. Gruplardaki ilk maçlar 7-8-9 Ocak'ta oynanacak.

ZTK fikstürü belli oldu: Ziraat Türkiye Kupası'nda grup maçları ne zaman? - 1

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki tesislerinde gerçekleştirilen kura çekimine, federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı. Ziraat Türkiye Kupası'nda kura çekimi sonucunda gruplar şöyle oluştu:

A Grubu: Trabzonspor, Corendon Alanyaspor, Çaykur Rizespor, MKE Ankaragücü, Solwie Energy Fatih Karagümrük, İskenderunspor

B Grubu: Fenerbahçe, Kasımpaşa, Gaziantep FK, Göztepe, Uğur Okulları İstanbulspor, Erzurumspor FK

C Grubu: Galatasaray, RAMS Başakşehir, TÜMOSAN Konyaspor, ikas Eyüpspor, Ahlatcı Çorum FK, Boluspor

D Grubu: Beşiktaş, Net Global Sivasspor, Onvo Antalyaspor, Sipay Bodrum FK, Kocaelispor, Kırklarelispor

SPOR&SKOR HABERLERİ

ZTK fikstürü belli oldu: Ziraat Türkiye Kupası'nda grup maçları ne zaman? - 2

ZTK FORMATI

Kupada mücadele edecek 24 takım, kurada 8'er takımlı üç torbaya dağıtıldı.

Kura sonucu her 3 torbadan ikişer takım olmak üzere 6'şar ekip, 4 grupta yer aldı.

Her takım, gruplarda 1, 2 ve 3. torbadan gelen birer ekiple olmak üzere toplam 3 maç yapacak. Gruplarda ilk iki sırada yer alan takımlar, çeyrek finale yükselecek. Çeyrek ve yarı final ile final mücadelesi, tek maç üzerinden yapılacak.

Gruplardaki ilk maçlar 7-8-9 Ocak'ta oynanacak.

ZTK fikstürü belli oldu: Ziraat Türkiye Kupası'nda grup maçları ne zaman? - 3

FİKSTÜR BELİRLENDİ


Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki tesislerinde çekilen grup kuralarının ardından maç programı da belirlendi.

Gruplarda ilk karşılaşmalar 7-8-9 Ocak, ikinci maçlar 4-5-6 Şubat ve üçüncü müsabakalar 25-26-27 Şubat'ta oynanacak.

Maç programı şöyle:

ZTK fikstürü belli oldu: Ziraat Türkiye Kupası'nda grup maçları ne zaman? - 4

A Grubu

1. Maçlar:

Trabzonspor-Corendon Alanyaspor

MKE Ankaragücü-İskenderunspor

Solwie Energy Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor

2. Maçlar:

İskenderunspor-Trabzonspor

Corendon Alanyaspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük

Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü

3. Maçlar:

Trabzonspor-Çaykur Rizespor

MKE Ankaragücü-Corendon Alanyaspor

Solwie Energy Fatih Karagümrük-İskenderunspor

B Grubu

1. Maçlar:

Kasımpaşa-Fenerbahçe

Erzurumspor FK-Göztepe

Gaziantep FK-Uğur Okulları İstanbulspor

2. Maçlar:

Fenerbahçe-Erzurumspor FK

Uğur Okulları İstanbulspor-Kasımpaşa

Göztepe-Gaziantep FK

3. Maçlar:

Gaziantep FK-Fenerbahçe

Kasımpaşa-Göztepe

Erzurumspor FK-Uğur Okulları İstanbulspor

ZTK fikstürü belli oldu: Ziraat Türkiye Kupası'nda grup maçları ne zaman? - 5

C Grubu

1. Maçlar:

Galatasaray-RAMS Başakşehir

ikas Eyüpspor-Boluspor

Ahlatcı Çorum FK-TÜMOSAN Konyaspor

2. Maçlar:

Boluspor-Galatasaray

RAMS Başakşehir-Ahlatcı Çorum FK

TÜMOSAN Konyaspor-ikas Eyüpspor

3. Maçlar:

Galatasaray-TÜMOSAN Konyaspor

ikas Eyüpspor-RAMS Başakşehir

Ahlatcı Çorum FK-Boluspor

D Grubu

1. Maçlar:

Net Global Sivasspor-Beşiktaş

Kırklarelispor-Sipay Bodrum FK

Onvo Antalyaspor-Kocaelispor

2. Maçlar:

Beşiktaş-Kırklarelispor

Kocaelispor-Net Global Sivasspor

Sipay Bodrum FK-Onvo Antalyaspor

3. Maçlar:

Onvo Antalyaspor-Beşiktaş

Net Global Sivasspor-Sipay Bodrum FK

Kırklarelispor-Kocaelispor

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