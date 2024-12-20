ZTK fikstürü belli oldu: Ziraat Türkiye Kupası'nda grup maçları ne zaman?
Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplar belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası'nda grup müsabakalarının kura çekimi yapıldı. Gruplardaki ilk maçlar 7-8-9 Ocak'ta oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki tesislerinde gerçekleştirilen kura çekimine, federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı. Ziraat Türkiye Kupası'nda kura çekimi sonucunda gruplar şöyle oluştu:
A Grubu: Trabzonspor, Corendon Alanyaspor, Çaykur Rizespor, MKE Ankaragücü, Solwie Energy Fatih Karagümrük, İskenderunspor
B Grubu: Fenerbahçe, Kasımpaşa, Gaziantep FK, Göztepe, Uğur Okulları İstanbulspor, Erzurumspor FK
C Grubu: Galatasaray, RAMS Başakşehir, TÜMOSAN Konyaspor, ikas Eyüpspor, Ahlatcı Çorum FK, Boluspor
D Grubu: Beşiktaş, Net Global Sivasspor, Onvo Antalyaspor, Sipay Bodrum FK, Kocaelispor, Kırklarelispor