ZTK final biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkar? Ziraat Türkiye Kupası Trabzonspor - Galatasaray final maçı nerede, ne zaman, saat kaçta?
Ziraat Türkiye Kupası final maçı Trabzonspor - Galatasaray arasında gerçekleşecek. Eskişehir'de düzenlenmesi planlanan karşılaşmanın stadyumu değiştirildi. Nefes kesecek mücadeleyi yerinden izlemek isteyen taraftarlar ise ''ZTK Trabzonspor - Galatasaray final maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak?'' sorusuna yanıt arıyor.
Galatasaray ZTK yarı finalinde rakibi Konyaspor'u 5-1 mağlup ederel adını finale yazdıran ilk takım olmuştu. Trabzonspor ise Göztepe'yi 3-1 yenerek finale kaldı. Türkiye Kupası final maçı ise Gaziantep'de olacak. Peki, ZTK final maçı saat kaçta, hangi kanalda?