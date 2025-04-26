NTV.COM.TR

ZTK final biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkar? Ziraat Türkiye Kupası Trabzonspor - Galatasaray final maçı nerede, ne zaman, saat kaçta?

Ziraat Türkiye Kupası final maçı Trabzonspor - Galatasaray arasında gerçekleşecek. Eskişehir'de düzenlenmesi planlanan karşılaşmanın stadyumu değiştirildi. Nefes kesecek mücadeleyi yerinden izlemek isteyen taraftarlar ise ''ZTK Trabzonspor - Galatasaray final maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak?'' sorusuna yanıt arıyor.

ZTK final biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkar? Ziraat Türkiye Kupası Trabzonspor - Galatasaray final maçı nerede, ne zaman, saat kaçta? - 1

Galatasaray ZTK yarı finalinde rakibi Konyaspor'u 5-1 mağlup ederel adını finale yazdıran ilk takım olmuştu. Trabzonspor ise Göztepe'yi 3-1 yenerek finale kaldı. Türkiye Kupası final maçı ise Gaziantep'de olacak. Peki, ZTK final maçı saat kaçta, hangi kanalda?

SPOR&SKOR HABERLERİ

ZTK final biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkar? Ziraat Türkiye Kupası Trabzonspor - Galatasaray final maçı nerede, ne zaman, saat kaçta? - 2

ZTK BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

Trabzonspor - Galatasaray final mücadelesinin biletleri Passo üzerinden henüz satışa çıkmadı, önümüzdeki günlerde TFF tarafından satış duyurusu geliyor olacak.

ZTK final biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkar? Ziraat Türkiye Kupası Trabzonspor - Galatasaray final maçı nerede, ne zaman, saat kaçta? - 3

TRABZONSPOR - GALATASARAY TÜRKİYE KUPASI FİNAL MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye Kupası final maçı 14 Mayıs Çarşamba günü saat 20:45'te Gaziantep Stadyumu'nda oynanacak. Maç A Spor'dan canlı aktarılacak.

ZTK final biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkar? Ziraat Türkiye Kupası Trabzonspor - Galatasaray final maçı nerede, ne zaman, saat kaçta? - 4

Kupanın kazananı Avrupa Ligi play-off turuna katılma hakkı elde ediyor. Öte yandan Galatasaray Süper Lig'i ilk ikide tamamlamayı garantilediğinden Şampiyonlar Ligi elemeler aşamasını garantilemişti.

DAHA FAZLA GÖSTER