ZTK final biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkar? Ziraat Türkiye Kupası Trabzonspor - Galatasaray final maçı nerede, ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray ZTK yarı finalinde rakibi Konyaspor'u 5-1 mağlup ederel adını finale yazdıran ilk takım olmuştu. Trabzonspor ise Göztepe'yi 3-1 yenerek finale kaldı. Türkiye Kupası final maçı ise Gaziantep'de olacak. Peki, ZTK final maçı saat kaçta, hangi kanalda?