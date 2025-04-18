ZTK finali nerede oynanacak? Ziraat Türkiye Kupası final maçı ne zaman, hangi statta oynanacak?

TFF, yarı final mücadeleleri oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası'nın final mücadelesine dair son dakika gelişmesi yaşandı. Buna göre Eskişehir'de gerçeleşecek olan ZTK final maçının yerinin değişeceği bildirildi. İşte, ZTK yarı final ve final maçına dair detaylar...