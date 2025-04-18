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ZTK finali nerede oynanacak? Ziraat Türkiye Kupası final maçı ne zaman, hangi statta oynanacak?

Ziraat Türkiye Kupası final maçının oynanacağı stadyum TFF tarafından ilan edilmişti. Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehir Valiliğinin 17 Nisan tarihli yazısını ithafen finallerin gerçekleşeceği stadın yeniden değerlendirileceğini bildirdi. Peki, Türkiye Kupası finalleri ne zaman, nerede oynanacak?

ZTK finali nerede oynanacak? Ziraat Türkiye Kupası final maçı ne zaman, hangi statta oynanacak? - 1

TFF, yarı final mücadeleleri oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası'nın final mücadelesine dair son dakika gelişmesi yaşandı. Buna göre Eskişehir'de gerçeleşecek olan ZTK final maçının yerinin değişeceği bildirildi. İşte, ZTK yarı final ve final maçına dair detaylar...

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ZTK finali nerede oynanacak? Ziraat Türkiye Kupası final maçı ne zaman, hangi statta oynanacak? - 2

ZTK FİNALİ NEREDE, NE ZAMAN OYNANACAK?

Ziraat Türkiye Kupası final mücadelesi, 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü düzenlenecek. Maçın Eskişehir Yeni Stadyum'da oynanması planlanırken TFF'den açıklama geldi. ZTK finalinin yapılacağı şehir ve stadyumun, Eskişehir Valiliği'nin 17 Nisan 2025 tarihli "Müsabaka Yer Değişikliği" konulu yazısına dayanarak yeniden değerlendirilerek ilerleyen günlerde duyurulacağı ifade edildi.

ZTK finali nerede oynanacak? Ziraat Türkiye Kupası final maçı ne zaman, hangi statta oynanacak? - 3

ZTK yarı final maçları

22 Nisan Salı / 20:30
Konyaspor - Galatasaray

24 Nisan Perşembe / 20:30
Trabzonspor - Göztepe

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