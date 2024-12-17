ZTK grup kurası: ZTK kura çekimi ne zaman yapılacak?
Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda maçların geride kalması ile şimdi ise grup etabı heyecanı başlayacak. Bir üst tura çıkan takımlara destek veren taraftarlar başta olmak üzere, ZTK kura çekimine dair tarih araştırmaları hız kazandı. Peki, ZTK grup kura çekimi ne zaman?
Ziraat Türkiye Kupası'nda grup müsabakalarının kura çekimine dair araştırmalar başladı. Bu kapsamda ise Türkiye Futbol Federasyonundan tarih bilgisi geldi. İşte, ZTK grup kura çekimi tarihi...