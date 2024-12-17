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ZTK grup kurası: ZTK kura çekimi ne zaman yapılacak?

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda maçların geride kalması ile şimdi ise grup etabı heyecanı başlayacak. Bir üst tura çıkan takımlara destek veren taraftarlar başta olmak üzere, ZTK kura çekimine dair tarih araştırmaları hız kazandı. Peki, ZTK grup kura çekimi ne zaman?

ZTK grup kurası: ZTK kura çekimi ne zaman yapılacak? - 1

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup müsabakalarının kura çekimine dair araştırmalar başladı. Bu kapsamda ise Türkiye Futbol Federasyonundan tarih bilgisi geldi. İşte, ZTK grup kura çekimi tarihi...

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ZTK grup kurası: ZTK kura çekimi ne zaman yapılacak? - 2

TFF KURA ÇEKİM TARİHİNİ AÇIKLADI

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup müsabakalarının kura çekimi, 20 Aralık Cuma günü gerçekleştirilecek.

ZTK grup kurası: ZTK kura çekimi ne zaman yapılacak? - 3

ZTK KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 20 Aralık Cuma günü, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak organizasyon, saat 14.30'da kulüp yetkililerinin katılımı ile düzenlenecek.

ZTK grup kurası: ZTK kura çekimi ne zaman yapılacak? - 4

Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak kura çekimi, A Spor'dan canlı olarak yayımlanacak.

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