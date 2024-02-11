ZTK kura çekimi: Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ZTK KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki çeyrek ve yarı finallerin kura çekimi, 12 Şubat Pazartesi günü gerçekleştirilecek.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek kura çekimi, saat 14.00'te başlayacak.