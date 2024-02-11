NTV.COM.TR’ye geri dön

ZTK kura çekimi: Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda kura çekimi yapılacak. Kupada Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, RAMS Başakşehir, Trabzonspor, VavaCars Fatih Karagümrük, TÜMOSAN Konyaspor ve MKE Ankaragücü, son 8 takım arasına kaldı. Çeyrek final maçları, 27-29 Şubat tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Peki, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ZTK kura çekimi: Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 1

Ziraat Türkiye Kupası'nda kura çekimi için geri sayım başladı. Son 16 turu müsabakalarının sonunda çeyrek finale çıkacak ekiplerin belli olmasıyla, çeyrek finalde hangi takımların eşleşeceği futbolseverler tarafından araştırılıyor. İşte ZTK kura çekimi hakkında bilgiler...

SPOR&SKOR HABERLERİ

ZTK kura çekimi: Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 2

ZTK KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki çeyrek ve yarı finallerin kura çekimi, 12 Şubat Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek kura çekimi, saat 14.00'te başlayacak.

ZTK kura çekimi: Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 3

Son 16 turunda oynanacak maçların ardından çeyrek finale yükselecek 8 kulübün temsilcisinin katılacağı kura çekimi, A Spor'dan naklen yayınlanacak.

DAHA FAZLA GÖSTER
;