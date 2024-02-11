ZTK kura çekimi: Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası'nda kura çekimi yapılacak. Kupada Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, RAMS Başakşehir, Trabzonspor, VavaCars Fatih Karagümrük, TÜMOSAN Konyaspor ve MKE Ankaragücü, son 8 takım arasına kaldı. Çeyrek final maçları, 27-29 Şubat tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Peki, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası'nda kura çekimi için geri sayım başladı. Son 16 turu müsabakalarının sonunda çeyrek finale çıkacak ekiplerin belli olmasıyla, çeyrek finalde hangi takımların eşleşeceği futbolseverler tarafından araştırılıyor. İşte ZTK kura çekimi hakkında bilgiler...