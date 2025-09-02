ZTK kura tarihi 2025: Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

Toplam 155 takımın katılımıyla oynanacak ZTK maçlarında 4 Eleme Turu, Grup Aşaması ve Final Aşaması olacak.



Grup aşaması 8 takımlı 3 grupta oynanacak. Grup aşamasında her takım her torbadan 1 takımla olmak üzere toplam 4 maç yapacak. Gruplarını ilk 2 sırada bitiren 6 takım ve en iyi 2 grup üçüncüsü olmak üzere toplam 8 takım çeyrek finale yükselecek.