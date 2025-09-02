ZTK kura tarihi 2025: Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta?
Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turu için kura çekimi TFF tarafından yapılacak. 2. eleme turuna ise Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'in yanı sıra 1. eleme turunu atlayan 45 takım katılacak. Bu aşamada 4 eleme turu gerçekleşecek ve başarılı olanlar grup etabına kalacak. Taraftarlar ve takımlar ZTK 2. eleme turu kura çekimine odaklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turu kuralarını çekiyor. İkinci eleme turunda toplamda 78 takım, tek maç eleme usulüne göre oynar. Bu turu atlayan 39 takım da statüde belirtilen 17 takımla 3. tur maçlarına çıkar. Her eleme turu öncesinde kura çekimi gerçekleşir. İşte, ZTK kura çekimi tarihi ve saati...