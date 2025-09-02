NTV.COM.TR

ZTK kura tarihi 2025: Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turu için kura çekimi TFF tarafından yapılacak. 2. eleme turuna ise Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'in yanı sıra 1. eleme turunu atlayan 45 takım katılacak. Bu aşamada 4 eleme turu gerçekleşecek ve başarılı olanlar grup etabına kalacak. Taraftarlar ve takımlar ZTK 2. eleme turu kura çekimine odaklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turu kuralarını çekiyor. İkinci eleme turunda toplamda 78 takım, tek maç eleme usulüne göre oynar. Bu turu atlayan 39 takım da statüde belirtilen 17 takımla 3. tur maçlarına çıkar. Her eleme turu öncesinde kura çekimi gerçekleşir. İşte, ZTK kura çekimi tarihi ve saati...

ZTK 2. ELEME TURU KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turu kura çekimi 8 Eylül Pazartesi saat 15:00'de Riva'da yapılacak. TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'ndaki kura, A Spor'dan canlı yayımlanacak.

Kura çekimine 1. eleme turundan üst tura yükselen 45 takımla beraber şu takımlar dahil olacak:

Trendyol 1. Lig

Adana Demirspor
Atakaş Hatayspor
Pendikspor Futbol
Manisa Futbol Kulübü
Özbelsan Sivasspor
Sipay Bodrum FK

Nesine 2. Lig

68 Aksaray Belediye Spor
Adana 01 Futbol Kulübü SK
Altınordu
Batman Petrol Spor
Beykoz Anadolu Spor
GMG Kastamonuspor
Karacabey Belediye Spor
Menemen Futbol Kulübü
Seza Çimento Elazığspor

Nesine 2. Lig

52 Orduspor FK
Ağrı 1970 Spor Kulübü
Amasyaspor FK
Ayvalıkgücü Belediyespor
Balıkesirspor
Çorlu Spor 1947
Düzcespor
Eti Gübre Mazıdağı Fosfat Spor
Karşıyaka
Kırıkkale FK Spor Kulübü
Küçükçekmece Sinop Spor
Kütahyaspor Futbol Spor Kulübü
Pazarspor
Sebat Gençlik Spor
Silifke Belediye Spor
Silivrispor
Tire 2021 Futbol Kulübü
Zonguldak Spor Futbol Kulübü

Toplam 155 takımın katılımıyla oynanacak ZTK maçlarında 4 Eleme Turu, Grup Aşaması ve Final Aşaması olacak.

Grup aşaması 8 takımlı 3 grupta oynanacak. Grup aşamasında her takım her torbadan 1 takımla olmak üzere toplam 4 maç yapacak. Gruplarını ilk 2 sırada bitiren 6 takım ve en iyi 2 grup üçüncüsü olmak üzere toplam 8 takım çeyrek finale yükselecek.

