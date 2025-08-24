ZTK maç takvimi 2025-2026: Ziraat Türkiye Kupası eleme maçları ne zaman?

TFF, 2025-2026 yılı için Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu maç detaylarını paylaştı. Elemeleri atlatan ve grup aşamasına kalan takımlar, gruplarını ilk 2 sırada bitirmeleri halinde çeyrek finale kalacak. Ayrıca en iyi 2 grup üçüncüleri de çeyrek finalde yer alacak. Ziraat Türkiye Kupası maç tarihleri...