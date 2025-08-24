NTV.COM.TR

ZTK maç takvimi 2025-2026: Ziraat Türkiye Kupası eleme maçları ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu kura çekimi yapıldı ve takımların eşleşmeleri belli oldu. Yeni sezonda toplamda 155 takımın katılımıyla gerçekleşecek ZTK, eleme turu, grup aşaması ve final aşamasından oluşacak. 4 eleme turundan oluşacak turnuvada grup aşaması ise 8 takımlı 3 gruptan meydana gelecek. Taraftarın beklediği Türkiye Kupası maçları eylül ayında başlıyor. İşte, ZTK 1. tur eşleşmeleri ve maç takvimi...

TFF, 2025-2026 yılı için Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu maç detaylarını paylaştı. Elemeleri atlatan ve grup aşamasına kalan takımlar, gruplarını ilk 2 sırada bitirmeleri halinde çeyrek finale kalacak. Ayrıca en iyi 2 grup üçüncüleri de çeyrek finalde yer alacak. Ziraat Türkiye Kupası maç tarihleri...

ZTK ELEME MAÇLARI NE ZAMAN?

1. eleme turu kuralarına göre ilk eşleşmeler belli oldu. Buna göre 1. eleme turu maçları 2-3-4 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek. 2. eleme turu 16-17-18 Eylül'de, 3. eleme turu 28-29-30 Ekim'de, 4. eleme turu da 2-3-4 Aralık tarihlerinde düzenlenecek.

Turnuvada grup maçları aralık ayında başlayacak. 1. grup maçları 23-24-25 Aralık 2025, 2. grup maçları 13-14-15 Ocak 2026, 3. grup maçları 3-4-5 Şubat 2026, 4. grup maçları 3-4-5 Mart tarihlerinde olacak.

Güzide Gebze Spor Kulübü - Bulvarspor

İnkılap Futbol Spor Kulübü - Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş.

Arnavutköy Belediyesi Futbol SK - Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri A.Ş.

Kırklarelispor - Galata Spor Kulübü

Bartınspor - Anadolu Üniversitesi

Çankırı Futbol Spor Kulübü - Ankara Demirspor

Sincan Belediyesi Ankaraspor - Eskişehirspor

MKE Ankaragücü - Karabük İdmanyurdu Spor

Polatlı 1926 Spor Kulübü - Astor Enerji Çankaya Spor Kulübü

Etimesgut Spor Kulübü - Kdz. Ereğli Belediye Spor

Sinopspor - Orduspor 1967 A.Ş.

Merkür Jet Erbaa Spor - Tokat Belediye Spor Kulübü

Yozgat Belediyesi Bozok Spor - Fatsa Belediyespor

KCT 1461 Trabzon FK - Serhat Ardahan Spor

1926 Bulancakspor - Artvin Hopaspor

Smart Holding A.Ş. Çayeli Spor - Şiran Yıldız Spor Kulübü

Bayburt Özel İdare Spor - Giresunspor

Kars 36 Spor - Anagold 24 Erzincanspor

Diyarbekır Spor A.Ş. - Bitlis 1916 Futbol SK

Kurtalan Spor - Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor

Karaköprü Belediye Spor - Meskan Ölmez Madencilik Hakkari Zap SK

12 Bingöl Spor - Mardin 1969 Spor

Muş Spor Kulübü - Şırnak Petrol Spor Kulübü

Akedaş Kahramanmaraş İstiklal Spor - Kilis Bld. Spor

Kahta 02 Spor - İskenderunspor A.Ş.

Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü - Yeni Malatyaspor

Dersim Spor - Adanaspor A.Ş.

Kahramanmaraş Spor A.Ş. - Osmaniyespor Futbol Kulübü

Turkish Oil Y. Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş. - Niğde Belediyesi Spor

Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü - T. Metal 1963 Spor

Karaman Futbol Kulübü - Suvermez Kapadokya Spor

Isparta 32 Spor Kulübü - Ejderoğlu Kırşehir Futbol Spor Kulübü

Denizli İdmanyurdu Güreller Spor Kulübü - Ülkea Nazillispor

Fethiyespor - Söke 1970 Spor Kulübü

Alanya 1221 Futbol Spor Kulübü - Muğlaspor Kulübü

Bucak Belediye Oğuzhanspor - Kepez Spor Futbol A.Ş.

Bursaspor - Söğütspor

Bucaspor 1928 - İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü A.Ş.

Aliağa Futbol A.Ş. - İnegöl Kafkas Spor Kulübü

Edirnespor - Somaspor

Yalova FK 77 Spor Kulübü - Bursa Nilüfer Futbol A.Ş.

Bursa Yıldırım Spor Kulübü - Altay

Kestel Çiçek Spor Kulübü - Uşak Spor A.Ş.

Bornova 1877 Sportif Yatırımlar A.Ş. - Afyonspor Kulübü

Sultan Su İnegölspor - Ezinespor

