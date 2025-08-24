ZTK maç takvimi 2025-2026: Ziraat Türkiye Kupası eleme maçları ne zaman?
Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu kura çekimi yapıldı ve takımların eşleşmeleri belli oldu. Yeni sezonda toplamda 155 takımın katılımıyla gerçekleşecek ZTK, eleme turu, grup aşaması ve final aşamasından oluşacak. 4 eleme turundan oluşacak turnuvada grup aşaması ise 8 takımlı 3 gruptan meydana gelecek. Taraftarın beklediği Türkiye Kupası maçları eylül ayında başlıyor. İşte, ZTK 1. tur eşleşmeleri ve maç takvimi...
TFF, 2025-2026 yılı için Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu maç detaylarını paylaştı. Elemeleri atlatan ve grup aşamasına kalan takımlar, gruplarını ilk 2 sırada bitirmeleri halinde çeyrek finale kalacak. Ayrıca en iyi 2 grup üçüncüleri de çeyrek finalde yer alacak. Ziraat Türkiye Kupası maç tarihleri...