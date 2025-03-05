ZTK (Ziraat Türkiye Kupası) son 16 turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kupada bir üst tura yükselen takımlar, artık finale Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimine geri sayım devam ediyor. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın rakipleri kuranın ardından belli olacak. Zorlu mücadelelerin ardından adını finale yazdıran ekipler, avantajlı bir kura çekmeyi umut ediyor. Aynı zamanda futbol otoriteleri ve spor yorumcuları da olası eşleşmeler üzerine tahminlerde bulunarak, önümüzdeki turdaki en dikkat çekici karşılaşmaların neler olabileceğini tartışıyor.



Türkiye Kupası, sürpriz sonuçlara sahne olmasıyla bilinirken, büyük takımların yanı sıra mücadelede başarı gösteren Anadolu ekipleri de dikkat çekiyor. Taraftarlar, heyecan dolu karşılaşmalar öncesinde, kura çekiminin yapılacağı günü ve saati sabırsızlıkla bekliyor. Tüm gözler, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmelerini belirleyecek olan bu önemli kura çekimine çevrildi.