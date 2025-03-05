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ZTK (Ziraat Türkiye Kupası) son 16 turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda (ZTK) çeyrek final heyecanı giderek artıyor. Son 16 turunun tamamlanmasının ardından gözler, çeyrek ve yarı final eşleşmelerini belirleyecek kura çekimine çevrildi. Futbolseverler, takımlarının rakiplerini öğrenmek için büyük bir merakla beklerken, taraftarlar da bu kritik aşamada olası eşleşmeleri değerlendirmeye başladı.

ZTK (Ziraat Türkiye Kupası) son 16 turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - 1

Kupada bir üst tura yükselen takımlar, artık finale Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimine geri sayım devam ediyor. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın rakipleri kuranın ardından belli olacak. Zorlu mücadelelerin ardından adını finale yazdıran ekipler, avantajlı bir kura çekmeyi umut ediyor. Aynı zamanda futbol otoriteleri ve spor yorumcuları da olası eşleşmeler üzerine tahminlerde bulunarak, önümüzdeki turdaki en dikkat çekici karşılaşmaların neler olabileceğini tartışıyor.

Türkiye Kupası, sürpriz sonuçlara sahne olmasıyla bilinirken, büyük takımların yanı sıra mücadelede başarı gösteren Anadolu ekipleri de dikkat çekiyor. Taraftarlar, heyecan dolu karşılaşmalar öncesinde, kura çekiminin yapılacağı günü ve saati sabırsızlıkla bekliyor. Tüm gözler, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmelerini belirleyecek olan bu önemli kura çekimine çevrildi.

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ZTK (Ziraat Türkiye Kupası) son 16 turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - 2

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final maçlarının kura çekimi, 6 Mart Perşembe günü gerçekleştirilecek. Kura çekimi, saat 14.30'da başlayacak. Kura çekiminin, A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

ZTK (Ziraat Türkiye Kupası) son 16 turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - 3

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre kura çekimi, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak.

ZTK (Ziraat Türkiye Kupası) son 16 turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - 4

Çeyrek finale kalan 8 takım, A, B, C ve D gruplarında ilk iki sırayı alarak bu aşamaya yükseldi.

SERİ BAŞI OLAN TAKIMLAR

-Trabzonspor

-Fenerbahçe

-Beşiktaş

-Tümosan Konyaspor

SERİ BAŞI OLMAYAN TAKIMLAR

-İskenderunspor

-Göztepe

-Sipay Bodrum FK

-Galatasaray

Seri başı olan takımlar çeyrek finalde maçlarını kendi sahalarında oynayacak. Seri başı olmayan takımlar ise deplasmanda mücadele edecek.

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