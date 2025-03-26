ZTK'da derbi heyecanı: Fenerbahçe-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Türk futbolunun iki ezeli rakibi Fenerbahçe ile Galatasaray bu kez Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde karşı karşıya gelecek. Futbolseverler bu heyecan dolu kupa maçının tarihi başta olmak üzere bilgilerine odaklandı. Her iki takım da yarı final bileti için mücadele edecek. Peki, Fenerbahçe-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Süper Lig'de kıyasıya şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe ile Galatasaray şimdi ise Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde kozlarını paylaşacak. ZTK'da çeyrek final müsabakaları tek maç eleme usulü oynanacak. Maçı kazanan takım, TÜMOSAN Konyaspor-İskenderunspor eşleşmesinin galibiyle yarı finalde, final turu için ter dökecek. İşte, Fenerbahçe-Galatasaray ZTK maçının tarihi...