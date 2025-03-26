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ZTK'da derbi heyecanı: Fenerbahçe-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türk futbolunun iki ezeli rakibi Fenerbahçe ile Galatasaray bu kez Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde karşı karşıya gelecek. Futbolseverler bu heyecan dolu kupa maçının tarihi başta olmak üzere bilgilerine odaklandı. Her iki takım da yarı final bileti için mücadele edecek. Peki, Fenerbahçe-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ZTK'da derbi heyecanı: Fenerbahçe-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 1

Süper Lig'de kıyasıya şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe ile Galatasaray şimdi ise Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde kozlarını paylaşacak. ZTK'da çeyrek final müsabakaları tek maç eleme usulü oynanacak. Maçı kazanan takım, TÜMOSAN Konyaspor-İskenderunspor eşleşmesinin galibiyle yarı finalde, final turu için ter dökecek. İşte, Fenerbahçe-Galatasaray ZTK maçının tarihi...

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ZTK'da derbi heyecanı: Fenerbahçe-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 2

FENERBAHÇE-GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN?

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, 2 Nisan Çarşamba günü saat 20.45'te Ülker Stadı'nda oynanacak.

Mücadelenin yayıncı kuruluşu ise henüz belli olmadı.

ZTK'da derbi heyecanı: Fenerbahçe-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 3

ZTK ÇEYREK FİNAL MAÇLARININ PROGRAMI

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final müsabakalarının programı belli oldu.

Çeyrek final müsabakalarının programı şu şekilde:

1 Nisan Salı:

20.30 TÜMOSAN Konyaspor-İskenderunspor (Medaş Konya Büyükşehir)

2 Nisan Çarşamba:

17.45 Trabzonspor-Sipay Bodrum FK (Papara Park)

20.45 Fenerbahçe-Galatasaray (Ülker)

3 Nisan Perşembe

20.30 Beşiktaş-Göztepe (Tüpraş)

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