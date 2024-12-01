1,5 milyon yıllık izler: Rakip iki tür aynı ekosistemde nasıl yaşadı?
Kenya'daki ayak izleri, insanlık tarihine dair önemli bir gerçeği gün yüzüne çıkardı: Bilim dünyasında modern insanın atası olarak kabul edilen Homo erectus ile maymun benzeri Paranthropus boisei, aynı zaman diliminde aynı coğrafyayı paylaşıyordu.
1,5 MİLYON YIL ÖNCE AYNI ÇOĞRAFYADA
Bilim insanları, Kenya'daki Turkana Gölü kıyısında önemli bir keşfe imza attı. 2021'de ortaya çıkarılan ve 1,5 milyon yıl öncesine tarihlenen ayak izleri, Homo erectus ve Paranthropus boisei'nin aynı yerde ve zamanda yaşadığını gösteriyor. Bu keşif, insan evrimi hakkında önemli soruların gündeme gelmesine neden oldu.