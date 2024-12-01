1,5 milyon yıllık izler: Rakip iki tür aynı ekosistemde nasıl yaşadı?

İKİ TÜR, İKİ YAŞAM BİÇİMİ

Homo erectus'un modern insanların doğrudan atası olduğu düşünülüyor. Diğer tür olan Paranthropus boisei ise maymunlara daha fazla benzeyen bir yapıya sahipti.

IFLScience'te yer alan habere göre araştırmacılar, iki türün de iki ayak üzerinde yürüdüğünü, ancak yürüme şekillerinin farklı olduğunu belirtiyor.

Dr. Neil T. Roach, Homo erectus'un yürüyüş tarzının modern insanlara benzediğini söylüyor:

"Sert ayaklara sahiptiler ve yürürken önce topuklarına basıp, sonra parmaklarını kullanıyorlardı."



Paranthropus boisei'nin ise insan ve şempanze arasında bir ayağa sahip olduğu, daha hızlı yürüdüğü tahmin ediliyor.