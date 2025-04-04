1 Mayıs 2025 itibariyle hangi telefonlarda WhatsApp çalışmayacak?

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp, 1 Mayıs 2025 itibarıyla bazı eski model telefonlarda artık desteklenmeyeceğini duyurdu. Şirketin yaptığı açıklamaya göre, teknolojik gelişmelere ayak uydurmak amacıyla uygulama, eski işletim sistemlerine sahip telefonlarda çalışmayı durduracak.

1 Mayıs 2025 itibariyle hangi telefonlarda WhatsApp çalışmayacak? - 1

WhatsApp, kullanıcılarına cihazlarını ve işletim sistemlerini güncellemeleri ya da daha yeni modellere geçmeleri konusunda uyarıda bulundu. Aksi takdirde mesajlaşma, arama ve medya paylaşımı gibi temel WhatsApp işlevleri 1 Mayıs 2025’ten sonra kullanılamayacak.


TEKNOLOJİ HABERLERİ

1 Mayıs 2025 itibariyle hangi telefonlarda WhatsApp çalışmayacak? - 2

WhatsApp yetkilileri, bu kararın kullanıcı güvenliğini ve uygulama performansını artırmak amacıyla alındığını belirtti. Destek kesilecek cihazlar arasında, Android 5.0 ve altı sürümlerle çalışan telefonlar ile iOS 12 ve öncesi sürüme sahip bazı iPhone modelleri bulunuyor. Güncelleme alamayan veya eski iOS sürümlerinde kalan cihazlar, bu karardan en çok zarar görecek olanlar arasında.

1 Mayıs 2025 itibariyle hangi telefonlarda WhatsApp çalışmayacak? - 3

WHATSAPP HANGİ TELEFONLARDA ÇALIŞMAYACAK?

APPLE

iPhone 5
iPhone 5C
iPhone 6 serisi

SAMSUNG

Galaxy Ace Plus
Galaxy Note 3 serisi


1 Mayıs 2025 itibariyle hangi telefonlarda WhatsApp çalışmayacak? - 4

HUAWEI

Ascend P6 S
Huawei GX1S
LG
Optimus 4X HD
Optimus G

MOTOROLA

Moto G
Moto X.

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