1 Mayıs 2025 itibariyle hangi telefonlarda WhatsApp çalışmayacak?
Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp, 1 Mayıs 2025 itibarıyla bazı eski model telefonlarda artık desteklenmeyeceğini duyurdu. Şirketin yaptığı açıklamaya göre, teknolojik gelişmelere ayak uydurmak amacıyla uygulama, eski işletim sistemlerine sahip telefonlarda çalışmayı durduracak.
WhatsApp, kullanıcılarına cihazlarını ve işletim sistemlerini güncellemeleri ya da daha yeni modellere geçmeleri konusunda uyarıda bulundu. Aksi takdirde mesajlaşma, arama ve medya paylaşımı gibi temel WhatsApp işlevleri 1 Mayıs 2025’ten sonra kullanılamayacak.