1 Mayıs 2025 itibariyle hangi telefonlarda WhatsApp çalışmayacak?

WhatsApp yetkilileri, bu kararın kullanıcı güvenliğini ve uygulama performansını artırmak amacıyla alındığını belirtti. Destek kesilecek cihazlar arasında, Android 5.0 ve altı sürümlerle çalışan telefonlar ile iOS 12 ve öncesi sürüme sahip bazı iPhone modelleri bulunuyor. Güncelleme alamayan veya eski iOS sürümlerinde kalan cihazlar, bu karardan en çok zarar görecek olanlar arasında.