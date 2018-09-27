“1 milyon dolar ödüllü 160 yıllık matematik problemi çözüldü”
1 milyon dolar ödüllü 160 yıllık matematik probleminin çözüldüğü iddia edildi. İddianın sahibi ise ünlü İngiliz Profesör Michael Atiyah
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Bilim dünyası İngiliz Profesör Michael Atiyah’ın açıklamasını konuşuyor. Zira Atiyah 160 yıldır çözülemeyen ve çözene 1 milyon dolar kazandıracak problemi çözdüğünü iddia etti.
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"Matematiğin Nobel"i olarak da anılan Abel Ödülü ve Fields Madalyası sahibi Atiyah, denkleme bulduğu çözümü pazartesi Heidelberg Laureate Forum'da bilim dünaysına sundu.
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1 milyon dolar (Yaklaşık 6.1 milyon TL) ödüllü matematik problemi adını, 1859'da hipotezi sunan Alman matematikçi Bernard Riemann'dan alıyor.
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Riemann hipotezi asal sayıların dağılımını açıklaması açısından oldukça büyük bir önem taşıyor.
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Asal sayılar, yalnızca kendilerine ve bir sayısına bölünmeleri nedeniyle kriptoloji alanında çok önem arz ediyor.
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Şu ana kadar bulunmuş en büyük asal sayı 23,249,425 haneli. Great Internet Mersenne Prime Search (GIMPS) isimli organizasyon internet üzerinden gönüllülerin bilgisayarlarını kullanarak asal sayı arıyor.
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En büyük asal sayı 26 Aralık 2017'de Jonathan Pace adlı gönüllünün bilgisayarı ile bulundu.
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Riemann hipotezi kanıtlanırsa asal sayılara ulaşmak daha kolay olacak ve bu sayıları temel alan kriptoji alanı yeni çözümler bulmak zorunda kalabilir.