1 trilyon dolar değerini aşan şirketler listesi: Trilyonerler kulübüne Facebook da katıldı

Piyasa değeri 1 trilyon doları aşan ABD'li teknoloji şirketleri arasına bir yenisi eklendi. ABD'deki tekel davasından olumlu sonuç alan Facebook'un piyasa değeri 1 trilyon doların üzerine çıktı. Böylece Facebook trilyonerler kulübünün beşinci üyesi oldu. İşte Facebook'un yükselişi ve trilyonerler kulübünün diğer üyeleri...

ntv.com.tr 29.06.2021 - 12:37

1 trilyon dolar değerini aşan şirketler listesi: Trilyonerler kulübüne Facebook da katıldı - 1
Sosyal medya devi Facebook, bir eşiği daha geride bıraktı. Şirket pazartesi günü borsa kapanış değerine göre 1 trilyon dolar piyasa değerini geçti.
1 trilyon dolar değerini aşan şirketler listesi: Trilyonerler kulübüne Facebook da katıldı - 2
Amerika Birleşik Devletleri'ndeki açılan tekel davası Facebook lehine sonuçlanınca şirketin hisseleri yüzde 4'ten fazla değer kazanmıştı.
1 trilyon dolar değerini aşan şirketler listesi: Trilyonerler kulübüne Facebook da katıldı - 3
Hisse başına 355.64 dolarla günü kapatan Facebook böylece trilyonerler kulübüne girmiş oldu. İlk kez 2012 yılında 104 milyar dolar değerlemeyle borsaya açılan Facebook 9 yıl içerisinde değerini 10 katlamış oldu.
1 trilyon dolar değerini aşan şirketler listesi: Trilyonerler kulübüne Facebook da katıldı - 4
Şirketin kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg'in serveti de 5 milyar dolar artarak 128 milyar dolara yükseldi. Bu artış Zuckerberg'i dünyanın en zengin 4. kişisi haline getirdi.
1 trilyon dolar değerini aşan şirketler listesi: Trilyonerler kulübüne Facebook da katıldı - 5
ABD merkezli teknoloji devlerinden oluşan trilyonerler kulübünün şimdilik 5 üyesi bulunuyor.
1 trilyon dolar değerini aşan şirketler listesi: Trilyonerler kulübüne Facebook da katıldı - 6
İşte trilyonerler kulübü

Apple : 2 trilyon 249 milyar dolar
1 trilyon dolar değerini aşan şirketler listesi: Trilyonerler kulübüne Facebook da katıldı - 7
Microsoft: 2 trilyon 24 milyar dolar
1 trilyon dolar değerini aşan şirketler listesi: Trilyonerler kulübüne Facebook da katıldı - 8
Amazon : 1 trilyon 727 milyar dolar
1 trilyon dolar değerini aşan şirketler listesi: Trilyonerler kulübüne Facebook da katıldı - 9
Alphabet Inc (Google'ın çatı kuruluşu): 1 trilyon 668 milyar dolar
1 trilyon dolar değerini aşan şirketler listesi: Trilyonerler kulübüne Facebook da katıldı - 10
Facebook : 1 trilyon 8 milyar dolar
1 trilyon dolar değerini aşan şirketler listesi: Trilyonerler kulübüne Facebook da katıldı - 11
Dünya genelinde milyarderler kulübünün 1 diğer üyesi bulunuyor.
1 trilyon dolar değerini aşan şirketler listesi: Trilyonerler kulübüne Facebook da katıldı - 12
Suudi Arabistan'ın resmi petrol şirketi Saudi Aramco'nun 1 trilyon 869 milyar dolar değeri bulunuyor. Ancak Saudi Aramco'nun çok küçük bir hissesi borsada işlem görüyor.

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