10 bin yıl önce yok olan yünlü mamutlar yeniden doğacak

Bir teknoloji şirketi küresel ısınmayla mücadele için ilginç bir proje önerdi. Colossal adındaki şirket 10 bin yıl önce nesli tükenen yünlü mamutları DNA teknolojisiyle geri getirmeyi amaçlıyor. Şirket şimdiden 15 milyon dolar yatırım almayı başardı.

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ntv.com.tr 14.09.2021 - 12:00

Küresel ısınma ile mücadele için on bin yıl önce nesli tükenen yünlü mamutlar geri dönüyor.



Yeni bir proje, yünlü mamutların altı yıl içinde fil-mamut melezleri şeklinde geri getirilebileceğini öngörüyor.

Bir zamanlar Avrupa'nın büyük bölümünde, Kuzey Amerika'da ve Kuzey Asya'da yaşamış olan ikonik Buz Devri türlerinin soyları yaklaşık 10 bin yıl önce tükendi.

Yünlü mamutların boyları 4 metreye kadar, ağırlığı 6 tona kadar ulaşıyordu. Bu hayvanların neslinin tükenmesi aşırı avlanma ve ısınan iklimler nedeniyle gerçekleşti.

Şimdi, ABD merkezli bir biyobilim ve genetik şirketi Colossal, bu tarih öncesi devi geri getirmek için 15 milyon dolar fon toplamayı başardı.

Program Asya fillerini Kuzey Kutbu'ndaki yaşama uyacak şekilde ayarlayarak korumaya yardımcı olmanın bir yolu olarak sunuldu.

Ekip ayrıca, melezleri Kuzey Kutbu bozkırlarına sokmanın, bozulmuş habitatı restore etmeye ve küresel ısınmanın bazı etkileriyle mücadele etmeye yardımcı olabileceğini iddia etti.

Ekip özellikle, fil-mamut karışımlarının ağaçları devireceğini ve böylece Arktik otlaklarının yenilenmesine yardımcı olacağını ve bunun da zemini serin tutacağını savundu.

CRISPR KULLANACAKLAR Şirket bunu başarmak için gen düzenleme aracı olan CRISPR'ı kullanacaklar. 2020'de Nobel Edebiyat Ödülü'nün verildiği bu teknolojiyle yeniden yünlü mamutların dünyada otlayabileceğine inanılıyor.

Mamutları 10 bin yıl önceki haliyle geri getirmek mümkün değil. Çünkü onların büyüyebileceği bir rahim bulmak mümkün değil. Ancak onların soğuğa dayanıklı fil versiyonları gen dizilimiyle doğabilir.

Şirketin amacı 4-6 yıl arasında ilk yavruların dünyaya gelmesini sağlamak. Colossal ilk başta mamut embriyolarını büyütmek için yapay rahimler kullanacak. Burada bir noktaya kadar gelişen emrbriyolar filin rahmine bırakılacak.

Colossal amaçlarının bir Jurassic Park yaratmak olmadıklarını savunuyor. Yine de eğer mamutlar dünyaya gelirse Jurassic Park'ın gerçek dünyadaki haline benzetilen Rusya'daki Pleistocene Park'a bırakılacak.

Tabi havalar ısındığı için yok olan bir türün geri getirilmesi havaların daha da sıcak olduğu bir dönemde ne kadar işe yarayacağı bilinmiyor.

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