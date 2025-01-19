10 soruda 5G teknolojisi: Vatandaş ne zaman kullanabilecek?

5G için hangi frekanslar ihale edilecek?



Bu amaçla 700 MHz, 3,5 GHz, 26 GHz’deki frekansları hazır hale getirildi.



5G ne getirecek?



5G, sadece daha hızlı bir bağlantı değil, aynı zamanda daha akıllı, daha güvenilir ve daha kapsayıcı bir dijital ekosistemin temel taşı olacak.



İndirme hızlarını saniyede 10 gigabit hıza çıkaracak 5G, 4G'ye kıyasla daha yüksek radyo frekanslarını kullanacak.