10 soruda 5G teknolojisi: Vatandaş ne zaman kullanabilecek?
Türkiye, iletişim hizmetlerinde yeni bir döneme hazırlanıyor. Yüksek veri hızına geçilmesi planlanan 5G için bu yıl ihaleye çıkılacak. Peki, yeni nesil teknoloji ne zaman kullanılabilir hale gelecek? İşte 5G'ye ilişkin merak edilen sorular ve yanıtları...
Türkiye, iletişim hizmetlerinde son 20 yılda önemli ivme yakalarken, bu yıl ihalesi yapılıp 2026'da kullanılma sunulması planlanan 5G ile yeni bir döneme girilecek.
1991'de araç telefonları aracılığıyla 1G teknolojisiyle tanışan Türkiye'de, internet kullanımı 1993'te, cep telefonuyla görüşme, veri aktarımı ve SMS gönderimine olanak sağlayan 2G teknolojisi de 1994'te kullanılmaya başlandı.