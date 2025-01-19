10 soruda 5G teknolojisi: Vatandaş ne zaman kullanabilecek?

Türkiye, iletişim hizmetlerinde yeni bir döneme hazırlanıyor. Yüksek veri hızına geçilmesi planlanan 5G için bu yıl ihaleye çıkılacak. Peki, yeni nesil teknoloji ne zaman kullanılabilir hale gelecek? İşte 5G'ye ilişkin merak edilen sorular ve yanıtları...

10 soruda 5G teknolojisi: Vatandaş ne zaman kullanabilecek? - 1

Türkiye, iletişim hizmetlerinde son 20 yılda önemli ivme yakalarken, bu yıl ihalesi yapılıp 2026'da kullanılma sunulması planlanan 5G ile yeni bir döneme girilecek.

1991'de araç telefonları aracılığıyla 1G teknolojisiyle tanışan Türkiye'de, internet kullanımı 1993'te, cep telefonuyla görüşme, veri aktarımı ve SMS gönderimine olanak sağlayan 2G teknolojisi de 1994'te kullanılmaya başlandı.

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10 soruda 5G teknolojisi: Vatandaş ne zaman kullanabilecek? - 2

Sesin yanında datanın da önem kazanmasıyla 2009 itibarıyla 3G'ye geçen Türkiye, 1 Nisan 2016'da mobil cihazlarda internet hızını 10 kat artıran 4,5G teknolojisi sayesinde yeni imkanlara kavuştu.

Türkiye ile birlikte dünyanın bu dönemde kullanmaya başladığı her yere kesintisiz iletişim sağlamak için geliştirilen bu teknolojide hız ön plana çıkarken farklı hizmetler de önem kazandı.

Yüksek veri hızı, yüksek sistem kapasitesi ve düşük gecikme süresiyle dikkati çeken 5G'ye ilişkin merak edilen 10 soru ve cevabı şöyle:

10 soruda 5G teknolojisi: Vatandaş ne zaman kullanabilecek? - 3

5G nedir?

Yeni nesil kablosuz telefon teknolojisidir.

5G ihalesini kim yapacak, ihaleye kimler katılabilecek?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından 5G için ihale yapılacak. Türkiye'yi yeni teknolojiyle tanıştırmaya hazırlanan BTK, 5G için teknik ve yetkilendirme çalışmalarını yıl sonuna kadar tamamlayacak.

BTK tarafından yapılacak ihaleye ülkede hizmet veren tüm operatörler katılabilecek.

10 soruda 5G teknolojisi: Vatandaş ne zaman kullanabilecek? - 4

5G için hangi frekanslar ihale edilecek?

Bu amaçla 700 MHz, 3,5 GHz, 26 GHz’deki frekansları hazır hale getirildi.

5G ne getirecek?

5G, sadece daha hızlı bir bağlantı değil, aynı zamanda daha akıllı, daha güvenilir ve daha kapsayıcı bir dijital ekosistemin temel taşı olacak.

İndirme hızlarını saniyede 10 gigabit hıza çıkaracak 5G, 4G'ye kıyasla daha yüksek radyo frekanslarını kullanacak.

10 soruda 5G teknolojisi: Vatandaş ne zaman kullanabilecek? - 5

5G Türkiye'de kullanılıyor mu?

5G teknolojisi, Türkiye'de de başta İstanbul Havalimanı olmak üzere 34 noktada test amaçlı kullanılıyor.

5G'nin 4,5G'den farkı nedir?

5G teknolojisiyle gerçek şebekelerde saniyede 4,7 gigabit hıza, laboratuvar ortamında ise saniyede 7,5 gigabit hıza ulaşıldı. Yani 5G, 4,5G'den yaklaşık 10 kat daha hızlı olacak.

10 soruda 5G teknolojisi: Vatandaş ne zaman kullanabilecek? - 6

5G teknolojisinde yerli ürünler kullanılacak mı?

5G mobil haberleşme teknolojisi kapsamındaki ekipman ve teçhizatın yerli tasarımcılar, mühendisler ve işçiler tarafından üretilmesi için çalışmalar yapılıyor.

10 soruda 5G teknolojisi: Vatandaş ne zaman kullanabilecek? - 7

5G nasıl aktif edilir?

Öncelikle 5G uyumlu cihaz ve 4,5G/5G uyumlu SIM karta sahip olunması, ardından 5G'ye kayıt olunması gerekiyor.

5G'ye geçince telefonların ekranlarında hangi ifade yer alacak?

Telefon ekranlarında LTE yerine 5G ifadesi kullanılacak.

5G ne zaman kullanıma sunulacak?

Bu yıl ihalesi yapılacak 5G, 2026'da hem vatandaşların hem de sanayinin hizmetine sunulacak.

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