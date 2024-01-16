10 soruda Türkiye'nin ilk insanlı uzay yolculuğu
Milli Uzay Programı'nın ilk ayağı olan "ilk insanlı uzay misyonu" 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece gerçekleşecek. Alper Gezeravcı, 14 gün boyunca Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 13 bilim misyonunu gerçekleştirmek üzere uzaya gidecek. Yolculuğa ilişkin merak edilenler...
Türkiye'de gözler, Milli Uzay Programı'nın ilk ayağı olan "ilk insanlı uzay misyonu" kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gönderilecek ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın yolculuğuna odaklandı. Türkiye'nin Milli Uzay Programı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2021 yılında ilan edildi. Bu kapsamda öncelikle bir Türk vatandaşının uzaya gönderilmesi için çalışmalara başlandı.Yapılan değerlendirmeler sonucu Alper Gezeravcı, ilk Türk uzay yolcusu oldu. Gezeravcı, Türkiye saati ile 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece uzay yolculuğuna başlayacak. Bu yolculuğa ilişkin merak edilen 10 soruya 10 cevap şöyle: