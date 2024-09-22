10 yıldır gizemini koruyordu: Dünyanın en derin noktasından gelen sesin sırrı çözüldü!
Dünyanın en derin noktalarından biri olan Mariana Çukuru'nda 2014'te kaydedilen seslerin kaynağı araştırmacılar tarafından yıllardır merak ediliyor. Yeni yapılan çalışmalarla gizemli seslerin sırrı çözülmüş olabilir.
Dünyanın en derin noktası olan Mariana Çukuru, yaklaşık 11 bin metre derinliği ile keşfedilmesi son derece zor bir bölge. 2014 yılında, bu çukurda kaydedilen alışılmadık sesler, uzaylı istilası spekülasyonlarına neden olmuştu.