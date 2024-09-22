10 yıldır gizemini koruyordu: Dünyanın en derin noktasından gelen sesin sırrı çözüldü!

Dünyanın en derin noktalarından biri olan Mariana Çukuru'nda 2014'te kaydedilen seslerin kaynağı araştırmacılar tarafından yıllardır merak ediliyor. Yeni yapılan çalışmalarla gizemli seslerin sırrı çözülmüş olabilir.

10 yıldır gizemini koruyordu: Dünyanın en derin noktasından gelen sesin sırrı çözüldü! - 1

Dünyanın en derin noktası olan Mariana Çukuru, yaklaşık 11 bin metre derinliği ile keşfedilmesi son derece zor bir bölge. 2014 yılında, bu çukurda kaydedilen alışılmadık sesler, uzaylı istilası spekülasyonlarına neden olmuştu.

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10 yıldır gizemini koruyordu: Dünyanın en derin noktasından gelen sesin sırrı çözüldü! - 2

"Biyotwang" olarak adlandırılan sesler, 2,5 ila 3,5 saniye arasında süren beş parçalı bir yapıdaydı ve düşük frekansta derin inlemelerle birlikte 8 bin hertz'e kadar çıkan tiz tonlar içeriyordu.

10 yıldır gizemini koruyordu: Dünyanın en derin noktasından gelen sesin sırrı çözüldü! - 3

Oregon Eyalet Üniversitesi'nden (OSU) bir araştırma ekibi, bu seslerin daha önce duyulmamış yeni bir tür balina sesi olabileceğini öne sürdü. Ekip lideri Sharon Nieukirk, Genel olarak balinalara özgü olan bu düşük frekanslı seslerin, oldukça eşsiz olduğunu belirtti.

10 yıldır gizemini koruyordu: Dünyanın en derin noktasından gelen sesin sırrı çözüldü! - 4

Sonuç olarak, NOAA bilim insanları sesleri yeniden analiz etti ve bulgular, OSU'nun hipotezini destekler nitelikteydi.

Araştırmalar, bu seslerin Bryde balinaları tarafından üretildiğini ortaya koydu. Dr. Ann Allen liderliğindeki ekip, Frontiers in Marine Science dergisinde yayımlanan çalışmalarında, "Görsel doğrulama olmadan tür belirlemek imkansızdı" açıklamasında bulundu.

10 yıldır gizemini koruyordu: Dünyanın en derin noktasından gelen sesin sırrı çözüldü! - 5

Ekip, Mariana Takımadaları'nda on Bryde balinası tespit etti ve bunlardan dokuzunun belirgin sesler çıkardığını kaydetti.

Seslerin kaynağını kesin olarak belirlemek için yapay zeka kullanarak kapsamlı bir analiz gerçekleştirdi. Ekip çalışmalarda  Biotwangs'ı tespit etmek için manuel ve makine öğrenimi yöntemlerini birleştirdiklerini belirtti.

10 yıldır gizemini koruyordu: Dünyanın en derin noktasından gelen sesin sırrı çözüldü! - 6

Sonuçlar, Mariana Takımadaları ve çevresindeki bölgelerde biyotwang seslerinin mevsimsel olarak sürekli varlığını gösterdi. Ayrıca, Kuzeybatı Hawaii Adaları'na kadar uzanan uzak bölgelerde ve ekvatora yakın yerlerde de bu sesler zaman zaman kaydedildi.

Ekip, balinaların çağrılarının neden bu kadar sıra dışı olduğunu ya da ilk etapta neden yapıldığını hala bilmiyor. 

Bu bulgular, deniz yaşamının gizemlerine dair yeni bir pencere açıyor.

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