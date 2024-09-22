10 yıldır gizemini koruyordu: Dünyanın en derin noktasından gelen sesin sırrı çözüldü!

Sonuçlar, Mariana Takımadaları ve çevresindeki bölgelerde biyotwang seslerinin mevsimsel olarak sürekli varlığını gösterdi. Ayrıca, Kuzeybatı Hawaii Adaları'na kadar uzanan uzak bölgelerde ve ekvatora yakın yerlerde de bu sesler zaman zaman kaydedildi.

Ekip, balinaların çağrılarının neden bu kadar sıra dışı olduğunu ya da ilk etapta neden yapıldığını hala bilmiyor.

Bu bulgular, deniz yaşamının gizemlerine dair yeni bir pencere açıyor.