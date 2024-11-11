100 milyon kat sönük gezegenleri tespit edecek: NASA'dan yeni teleskop

HUBBLE'DAN 100 KAT DAHA BÜYÜK

Hubble Uzay Teleskobu'ndan en az 100 kat daha büyük bir görüş alanına sahip olan Roman, karanlık enerji, ötegezegenler ve kızılötesi astrofizikle ilgili bilimsel gizemleri araştırmak için kullanılacak.

Bunu, Geniş Alan Aracı olarak adlandırılan bir bilim aracı ve bir teknoloji gösterimi olan Roma Koronagraf Aracı'nı kullanarak yapacak.

Bu, özellikle dış gezegenlerde yaşam belirtileri aramak için tasarlanan ilk teleskop olacak olan Yaşanabilir Dünyalar Gözlemevi gibi gelecekteki uzay görevleri için bir adım olacak.

NASA Goddard'da Roma Uzay Teleskobu'nun iletişimden sorumlu proje bilimci yardımcısı Rob Zellem, "Bulunduğumuz yerden olmak istediğimiz yere ulaşmak için, bu teknolojiyi göstermek üzere Roman Coronagraph'a ihtiyacımız var. Öğrendiğimiz bu dersleri, Dünya benzeri gezegenleri aramak için açıkça tasarlanacak olan yeni nesil NASA görevlerine uygulayacağız." dedi.