100 milyon kat sönük gezegenleri tespit edecek: NASA'dan yeni teleskop
NASA'nın Jet İtiş Gücü Laboratuvarı, Nancy Grace Roman Uzay Teleskobu'na koronagrafı entegre etmeyi başardı. Bu cihaz uzak yıldızların ışığını engelleyerek, bilim insanlarının bu yıldızların yörüngesinde dönen gezegenleri tespit etmesine olanak tanıyor.
NASA'nın Güney Kaliforniya'daki Jet İtiş Gücü Laboratuvarı'ndaki bilim insanları koronagrafı Roman Uzay Teleskobu'na başarıyla entegre ettiler.
Koronagraf, bir yıldızdan veya diğer parlak nesneden gelen doğrudan ışığı engellemek için tasarlanmıştır.
Roman Coronagraph Instrument olarak bilinen bu cihaz, yıldız ışığını engelleyerek bilim insanlarının güneş sistemimizin ötesindeki gezegenlerden gelen zayıf ışığı tespit etmelerini sağlamak üzere tasarlandı.
Bu başarı, NASA'nın Mayıs 2027'de fırlatılacak olan yeni nesil uzay gözlemevi Nancy Grace Roman Uzay Teleskobu için önemli bir kilometre taşına işaret ediyor.