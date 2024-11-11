100 milyon kat sönük gezegenleri tespit edecek: NASA'dan yeni teleskop

NASA'nın Jet İtiş Gücü Laboratuvarı, Nancy Grace Roman Uzay Teleskobu'na koronagrafı entegre etmeyi başardı. Bu cihaz uzak yıldızların ışığını engelleyerek, bilim insanlarının bu yıldızların yörüngesinde dönen gezegenleri tespit etmesine olanak tanıyor.

100 milyon kat sönük gezegenleri tespit edecek: NASA'dan yeni teleskop - 1

NASA'nın Güney Kaliforniya'daki Jet İtiş Gücü Laboratuvarı'ndaki bilim insanları koronagrafı Roman Uzay Teleskobu'na başarıyla entegre ettiler.

Koronagraf, bir yıldızdan veya diğer parlak nesneden gelen doğrudan ışığı engellemek için tasarlanmıştır.

Roman Coronagraph Instrument olarak bilinen bu cihaz, yıldız ışığını engelleyerek bilim insanlarının güneş sistemimizin ötesindeki gezegenlerden gelen zayıf ışığı tespit etmelerini sağlamak üzere tasarlandı.

Bu başarı, NASA'nın Mayıs 2027'de fırlatılacak olan yeni nesil uzay gözlemevi Nancy Grace Roman Uzay Teleskobu için önemli bir kilometre taşına işaret ediyor.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

100 milyon kat sönük gezegenleri tespit edecek: NASA'dan yeni teleskop - 2

HUBBLE'DAN 100 KAT DAHA BÜYÜK

Hubble Uzay Teleskobu'ndan en az 100 kat daha büyük bir görüş alanına sahip olan Roman, karanlık enerji, ötegezegenler ve kızılötesi astrofizikle ilgili bilimsel gizemleri araştırmak için kullanılacak.

Bunu, Geniş Alan Aracı olarak adlandırılan bir bilim aracı ve bir teknoloji gösterimi olan Roma Koronagraf Aracı'nı kullanarak yapacak.

Bu, özellikle dış gezegenlerde yaşam belirtileri aramak için tasarlanan ilk teleskop olacak olan Yaşanabilir Dünyalar Gözlemevi gibi gelecekteki uzay görevleri için bir adım olacak.

NASA Goddard'da Roma Uzay Teleskobu'nun iletişimden sorumlu proje bilimci yardımcısı Rob Zellem, "Bulunduğumuz yerden olmak istediğimiz yere ulaşmak için, bu teknolojiyi göstermek üzere Roman Coronagraph'a ihtiyacımız var. Öğrendiğimiz bu dersleri, Dünya benzeri gezegenleri aramak için açıkça tasarlanacak olan yeni nesil NASA görevlerine uygulayacağız." dedi.

100 milyon kat sönük gezegenleri tespit edecek: NASA'dan yeni teleskop - 3

GEZEGENLERİ TESPİT EDEBİLİYOR

Koronagraf, uzak yıldızlardan gelen parıltıyı engellemek için birlikte çalışan maskeler, prizmalar, dedektörler ve kendiliğinden esneyebilen aynalardan oluşan sofistike bir sistemdir ve bilim insanlarının bu yıldızların yörüngesinde dönen gezegenleri tespit etmesine olanak tanır.

ÖTEGEZEGENLER NASIL GÖZLEMLENİYOR?

Şu anda ötegezegenler dolaylı yöntemlerle, özellikle de transit geçiş adı verilen bir teknik kullanılarak gözlemlenmektedir.

Bu yöntem, bir ötegezegen önünden geçerken uzak bir yıldızın ışığında meydana gelen düşüşlerin ölçülmesini içerir.

Bu düşüşler, yaşanabilirliğin belirlenmesinde önemli olan gezegenin atmosferik bileşimi hakkında bilgiler de dahil olmak üzere değerli bilgiler sağlar.

Hatta yaşamın varlığına işaret edebilecek gazların varlığını bile ortaya çıkarabilirler.

100 milyon kat sönük gezegenleri tespit edecek: NASA'dan yeni teleskop - 4

SÖNÜK GEZEGENLER

NASA'nın Jet İtki Laboratuvarı'na göre Roma Koronagrafı, yıldızlardan 100 milyon kat daha sönük gezegenleri  tespit etmek üzere tasarlandı.

Koronagraf, uzay teleskobunun birincil aynası ile teleskobu yörüngeye taşıyacak olan uzay aracı otobüsü arasına yerleştirilmiş ızgara benzeri büyük bir yapı olan teleskobun Alet Taşıyıcısına başarıyla takıldı.

JPL'de Roman Koronagrafı'nın baş mekanik mühendisi olan Brandon Creager, "Alet Taşıyıcısını gözlemevinin iskeleti olarak düşünebilirsiniz, her şeyin birbirine bağlandığı şey" dedi.

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