11 milyar ışık yılı uzaklıkta: Süper kütleli kara deliklerin yıldız oluşumuna etkisi

Galaksilerin nasıl oluştuğu ve büyümesini nasıl tamamladığı, astrofizikte temel bir odak noktasıdır.

Evrenin yoğun bölgeleri olan galaksi kümeleri, genellikle yaşlı yıldızlardan oluşan dev eliptik galaksilerin hakimiyetindedir.

Bu devasa, antik galaksilerin yıldız oluşumunu nasıl durdurduğu tartışmalı bir konu olmaya devam etse de bir teori, süper kütleli kara deliklerin bu süreçte kilit bir rol oynadığını öne sürmektedir.