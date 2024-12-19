11 milyar ışık yılı uzaklıkta: Süper kütleli kara deliklerin yıldız oluşumuna etkisi
Araştırmacılar James Webb Uzay Teleskobu’ndan (JWST) elde edilen verileri kullanarak, 11 milyar ışık yılı uzaklıkta bulunan ve "Spiderweb protokümesi" olarak bilinen antik bir galaksi kümesindeki büyük galaksileri inceledi. Yapılan analiz sonucunda aktif süper kütleli kara deliklere sahip büyük galaksilerin hiçbir yıldız oluşumu belirtisi göstermediği ortaya koyuldu.
Yeni bir çalışmada, araştırmacılar James Webb Uzay Teleskobu’nu (JWST) kullanarak bir galaksi kümesinin atası olarak kabul edilen bir yapıyı gözlemledi.
Çalışma, süper kütleli kara deliklerin (SMBH) yıldız oluşumunu yavaşlatmadaki rolünü ve bu süreçte galaksilerin dev eliptik galaksilere dönüşmesine nasıl imkan tanıdığını ortaya koydu.