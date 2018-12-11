13 Aralık 2018 Geminid Meteor Yağmuru Türkiye'den izlenebilecek mi? (Geminid Meteor Yağmuru nedir, ne zaman izlenebilecek?)

1 2018 GEMINID METEOR YAĞMURU Geminid Meteor Yağmuru 13 Aralık 2018'i 14 Aralık 2018 'e bağlayan gece doruk noktasına ulaşacak.





2 GEMINID METEOR YAĞMURU NASIL İZLENİR? Astronomların en çok görülmeye değer meteor yağmurlarından biri diye tanımladığı Geminid (İkizler) meteor yağmuru, açık bir gökyüzü olan ve yeterince karanlık yerlerden izlenebiliyor.

3 GEMİNİD METEOR YAĞMURU TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ? Ülkemizde de yeterince karanlık alanlarda yarın gece saat 00.00'dan sonra saatte ortalama 50'ye yakın "yıldız kayması" görülebilecek.

4 GOOGLE METEOR YAĞMURUNU DOODLE EKRANINA TAŞIDI İnternet devi Google ana sayfasında, aralık ayında gözlemlenebilen ve en yoğun bu gece görülecek Geminid meteor yağmurlarını anlatan doodle yer alıyor.

5 GEMİNİD METEOR YAĞMURU NEDİR? Meteor yağmurları nın kralı" olarak bilinen Geminid, 3200 Phaethon adlı sönük bir kuyrukluyıldızın, Güneş etrafındaki yörüngesinde dönerken arkasında bıraktığı kaya parçaları sonucunda oluşuyor.

6 METEOR YAĞMURU FOTOĞRAFI NASIL ÇEKİLİR? Peki bu yılın son gökyüzü şölenini fotoğraflamak için yapmanız gerekenler neler?

7 GEMINID METEOR YAĞMURU NEREDEN İZLENİR Meteor yağmuru sırasında güzel kareler elde etmekte niyetliyseniz doğru bölgeyi seçmenizde de önemli.





8 Ay’ın ışığı gösteriyi izlemeyi güçleştirebilir; dolayısıyla gözlem için en uygun zaman, gece yarısı ile şafak arasındaki; yani Ay’ın küçülmeye başladığı saatler.

9 İster meteor yağmurları ister yıldız çekimleri olsun şehir ışıklarından uzak bir noktada, temiz bir gökyüzü ve uygun hava koşullarını yakalamak lazım.

10 Göktaşları kentsel alanların parlak gökyüzlerinde bile görülebilir, ancak bu durumda ideal ortama kıyasla göktaşlarının ancak dörtte birini görebilirsiniz.

11 Nerede olursanız olun gökyüzünü izlemeye başlamadan yarım saat önce gözlerinizi karanlığa alıştırmaya çalışın.

12 TELE LENS KULLANMAYIN Tele lensler her ne kadar uzak cisimleri çekmek için faydalı olsa da konu, gece ve gökyüzü çekimi olduğunda sonuç tam bir hüsran oluyor.





13 Bu yüzden size tavsiyemiz meteor yağmurunu fotoğraflarken tercihinizi daha geniş açılı lenslerden yana kullanmanız.

14 Gece çekimlerinde iyi sonuçlar elde etmek için ilk yapmanız gereken şeylerden biri kameranızı sabitlemek.

15 Az ışıklı ortamlarda kameranızı sabitleyeceğiniz bir tripot'unuz yoksa kameranızı sabit bir yere konumlandırabilirsiniz.

16 ZAMANLAYICI İLE ÇEKİM YAPIN Gece, az ışığın olduğu ortamlarda iyi fotoğraflar elde edebilmek için yapmanız gereken bir başka şey ise zamanlayıcı yani kumanda kullanmak.





17 Makinamızın deklanşörüne bakmak titreşimlere neden olabilir bu nedenle kumanda kullanmak her zaman daha iyi sonuçlar verir.





18 Makinamızı tripod'a yerleştirdikten ve kumandamızı bağladıktan sonra sıra çekim ayarlarına geliyor.

19 Burada profesyonel veya yarı profesyonel fotoğraf makinalarıyla iki çekim yöntemi kullanabilirsiniz. İlk olarak 'bulb' modunu kullanarak 30 dakika, 45 dakika hatta 1 saatlik ve daha fazla pozlamalar yapabilirsiniz.

20 Makinamızın diyafram ayarını lensimizin imkan verdiği en açık konuma getiriyoruz. Gece çekimlerin veya yıldız pozlamaların en sıkıntılı konulardan biri netleme problemidir. Kullandığınız lensin üzerinde netleme halkasında sozsuzluk işareti bulunuyorsa sorun nispeten çözülmüş oluyor.

21 Eğer yoksa yakınlarınızdaki ağaç gibi, yapı gibi yerlere ışık tutarak netlemeyi sağlayabiliriz. Ama netlemeyi kesinlikle manuel olarak yapmak lazım, otomatik netlemeyi bu durumda kullanmamak doğru sonuçlar vermeyebilir.

22 Artık sadece kadrajımızı belirlemek kaldı. Kadrajı ayarlarken yüksek ışıklı bir cismin kadraja girmemesine dikkat etmemiz lazım. Uzun süreli pozlama yapacağımız için bu ışıklı nesneler çok parlayacak ve fotoğrafı bozacaktır.





23 Kadrajınıza imkanınız varsa ev, otomobil, ağaç, kayalık, kulübe gibi farklı cisimler kullanarak güçlendirebilirsiniz. Karanlıkta kalan bu cisimler ekstra ışık kaynağı kullanarak aydınlatabilirsiniz.





24 Yıldız çekimlerinde eğer 45 dakika gibi uzun süreler beklemek istemiyorsanız kullanabileceğiniz bir yöntemde, daha kısa süreli çekeceğiniz yüzlerce fotoğrafı birleştirmek.





25 30 saniye enstantane değeri, yine açık diyafram ve yüksek ISO değerleriyle (1600-3000) 100'lerce fotoğraf çekip bunları birleştirebilirsiniz.





26 İşte önceki yıllardan objektiflere yansıyan ilginç kareler...

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