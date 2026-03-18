13 gün kaldı, telefonu olan herkesi ilgilendiriyor, 5G ile iletişimde çağ atlanacak
18.03.2026 09:17
Burak Taşçı
Saniyede 20 gigabit veri aktarım hızı sunacak 5G teknolojisine geçiş için 13 gün kaldı.
Türkiye 1 Nisan 2026 sabahına teknolojide devrim yaratacak gelişmeyle uyanacak. 5G teknolojisinin hayata geçmesine sadece 13 gün kaldı.
Telefonu uyumlu olan herkes olağanüstü hızlarla internete erişebilecek.
YENİ ÇAĞIN KAPISI ARALANDI
Operatörler 5G altyapısına ilişkin çalışmalarını neredeyse tamamladı. Ülkenin bazı stadyumları, havalimanlarında 5G özelliğine sahip SIM Card ve telefonu bulunanlar deneyim yaşayabiliyor. 4.5G'den çok daha hızlı olan 5G ile ilgili bilinmesi gereken bazı noktalar var.
İNTERNET KOTANIZ HIZLA TÜKENEBİLİR
5G, 4.5G'den (4G LTE-Advanced) teorik olarak 10 ila 100 kat daha hızlı veri aktarım hızları sunabiliyor. Günlük kullanımda 4.5G, 20–100 Mbps hızlar sunarken, 5G ile bu hızlar 10 bin - 20 bin Mbps seviyesine çıkabilir. Bu, özellikle yüksek çözünürlüklü videoların saniyeler içinde inmesini sağlayan çok daha düşük gecikme ve yüksek kapasite anlamına gelir.
Video izleme alışkanlığı olanlar için bu durum kotaları çok hızlı tüketebilir. Video açıldığında birkaç saniye içinde tamamı indirileceği için, videonun kalan kısmını izlemeseniz de kotanız eksilmiş olacak. Bu nedenle 5G'ye geçildiğinde kotanızı kontrol etmeniz menfaatinize olacak.
GECİKME SÜRESİ YOK DENECEK KADAR AZ
5G ile hız ve performansta güçlü yükselişler hissedilecek. Gecikme süreleri 5G ile ortadan kalkmış olacak. Cihazların interneti olarak da bilinen 5G, uzaktan ameliyatlarda, otonom araçlarda, gerçek zamanlı uygulamalarda ve sanal gerçeklik gibi alanlarda avantaj sağlayacak. Aynı anda çok daha fazla cihaz bağlantısı desteklenecek. 5G sektörel dönüşümü de getirecek. Bu kapsamda sağlık, eğitim, lojistik ve üretim gibi alanlarda 5G'nin etkisi büyük olacak.