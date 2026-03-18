13 gün kaldı, telefonu olan herkesi ilgilendiriyor, 5G ile iletişimde çağ atlanacak

5G, 4.5G'den (4G LTE-Advanced) teorik olarak 10 ila 100 kat daha hızlı veri aktarım hızları sunabiliyor. Günlük kullanımda 4.5G, 20–100 Mbps hızlar sunarken, 5G ile bu hızlar 10 bin - 20 bin Mbps seviyesine çıkabilir. Bu, özellikle yüksek çözünürlüklü videoların saniyeler içinde inmesini sağlayan çok daha düşük gecikme ve yüksek kapasite anlamına gelir.

Video izleme alışkanlığı olanlar için bu durum kotaları çok hızlı tüketebilir. Video açıldığında birkaç saniye içinde tamamı indirileceği için, videonun kalan kısmını izlemeseniz de kotanız eksilmiş olacak. Bu nedenle 5G'ye geçildiğinde kotanızı kontrol etmeniz menfaatinize olacak.