13 milyar yıllık sır ortaya çıktı: Erken evrenin gezegenleri nasıl oluştu?
James Webb Uzay Teleskobu (JWST), antik yıldızların nasıl dev gezegenlere ev sahipliği yapabildiğine dair 13 milyar yıllık sırrı çözdü. Bilim insanları, 2000'lerin başında Hubble Teleskobunu kullanarak, evrenin doğumundan yalnızca bir milyar yıl sonra oluşmuş, Jüpiter'den 2,5 kat büyük bir gezegen keşfemişti. JWST, hafif elementlerden oluşan yıldızların çevresindeki toz disklerinin beklenenden daha uzun süre dayanabileceğini gösterdi. Bu keşif, ağır elementlerin az olduğu erken evrende gezegen oluşumuna dair teorileri altüst etti.
2000'lerin başında, Hubble Uzay Teleskobu, Samanyolu'nda yaklaşık 13 milyar yıl önce oluşmuş, Jüpiter'den 2,5 kat büyük olan ve şimdiye kadar keşfedilen en eski gezegeni gözlemledi.
Bu gezegen, evrenin doğumundan yalnızca bir milyar yıl sonra ortaya çıkmıştı. Kısa süre içinde diğer eski gezegenlerin keşfi de gerçekleşti.
Ancak bu durum bilim insanlarını şaşkına çevirdi çünkü erken evrende oluşan yıldızların çoğunlukla hafif elementlerden, yani hidrojen ve helyumdan oluşması bekleniyordu.