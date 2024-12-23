13 milyar yıllık sır ortaya çıktı: Erken evrenin gezegenleri nasıl oluştu?

Gezegenleri oluşturan karbon ve demir gibi ağır elementler ise neredeyse hiç mevcut değildi.

Astronomlar, bu hafif elementlerden oluşan yıldızların çevresindeki toz ve gaz disklerinin yıldızın kendi radyasyonu tarafından birkaç milyon yıl içinde dağıtılması gerektiğini düşünüyorlardı.

Böylece geriye bir gezegen oluşturacak malzeme kalmıyordu.

O dönem bilim insanları, yıldızların çevresinde uzun ömürlü bir gezegen diski oluşturmak için gereken ağır elementlerin ancak daha sonraki süpernova patlamalarıyla oluşabileceğini öne sürüyordu.