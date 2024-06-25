14 yıl bile yetersiz: Dünya asteroit çarpmasına karşı hazırlıksız

NASA geçmişte dinozor soyunu ortadan kaldıran asteroit çarpmalarına karşı insanlığın ve günümüz Dünya’sının tamamen savunmasız olduğunu açıkladı.

Gezegen Savunma Koordinasyon Ofisi tarafından yapılan bir simülasyona göre insanlık, bir asteroidin Dünya’ya çarpmasına karşı savunmasız durumda.

Rapora göre Dünya, 14 yıl önceden haber verilse bile, yıkıcı bir asteroit çarpmasına karşı kendini savunmak için gerekli uzay görevlerini hızlı bir şekilde uygulamak için sınırlı hazırlığa sahip.