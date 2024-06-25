14 yıl bile yetersiz: Dünya asteroit çarpmasına karşı hazırlıksız

NASA ve ABD hükümeti tarafından yayımlanan resmi belgeye göre Dünya, 14 yıl önceden haber verilse bile olası bir asteroit çarpmasına karşı savunmasız.

14 yıl bile yetersiz: Dünya asteroit çarpmasına karşı hazırlıksız - 1

NASA geçmişte dinozor soyunu ortadan kaldıran asteroit çarpmalarına karşı insanlığın ve günümüz Dünya’sının tamamen savunmasız olduğunu açıkladı.

Gezegen Savunma Koordinasyon Ofisi tarafından yapılan bir simülasyona göre insanlık, bir asteroidin Dünya’ya çarpmasına karşı savunmasız durumda.

Rapora göre Dünya, 14 yıl önceden haber verilse bile, yıkıcı bir asteroit çarpmasına karşı kendini savunmak için gerekli uzay görevlerini hızlı bir şekilde uygulamak için sınırlı hazırlığa sahip.

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14 yıl bile yetersiz: Dünya asteroit çarpmasına karşı hazırlıksız - 2

Öngörülebilir gelecekte bilinen önemli bir asteroit çarpma tehdidi olmamasına rağmen, iki yılda bir düzenlenen etkinlik, üst düzey uzmanların böyle bir çarpmaya hazırlanma becerilerini değerlendirdi.

Raporda, "Bir asteroit tehdidi senaryosunda uzay misyonları hakkında karar verme süreci belirsizliğini koruyor" ifadeleri yer aldı. "Bu süreç ABD'de ya da uluslararası düzeyde yeterince tanımlanmamıştır" diye devam edildi.

14 yıl bile yetersiz: Dünya asteroit çarpmasına karşı hazırlıksız - 3

Tatbikat sırasında uzmanlar, daha önce hiç tespit edilmemiş bir asteroidin yaklaşık 14 yıl içinde Dünya'ya çarpma olasılığının yüzde 72 olduğu varsayımsal bir senaryoya karşı olası ulusal ve küresel tepkileri değerlendirdi.

14 yıl bile yetersiz: Dünya asteroit çarpmasına karşı hazırlıksız - 4

Tatbikat kapsamında asteroit boyutları 60 ila 800 metre arasında değişirken, en olası asteroit 100 ila 320 metre arasında olacak. Yapılan çalışmaya göre çarpmanın hiç kimseyi etkilememe ihtimali yüzde 45, binden fazla kişiyi etkileme ihtimali yüzde 47, 100 bin kişiyi etkileme ihtimali yüzde 28, 1 milyondan fazla kişiyi etkileme ihtimali yüzde 8 ve 10 milyon kişiyi etkileme ihtimali yüzde 0,04 seviyesinde bulunuyor.

14 yıl bile yetersiz: Dünya asteroit çarpmasına karşı hazırlıksız - 5

Rapor, 14 yıllık bir süreç boyunca gerçekleştirilecek uzay görevinin zorluklarla karşılaşabileceğini belirtiyor. Siyasi liderlik değişiklikleri, personel rotasyonu ve sürekli değişen dünya olayları gibi faktörler, uzay görevini etkileyebilir. Örneğin, rapor, bir asteroitle başa çıkmak için belirli bir sürecin olmadığını vurguluyor.

14 yıl bile yetersiz: Dünya asteroit çarpmasına karşı hazırlıksız - 6

NASA'nın DART görevi bu konuda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Uluslararası işbirliği süreçleri henüz tanımlanmamış durumda, bu da karar verme süreçlerini zorlaştırabilir. Gelecekte Dünya'ya çarpacak büyük bir asteroit olasılığı düşük olsa da, asteroid kaynakları tam olarak bilinmiyor ve bazıları tespit edilemiyor.

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