15 dakika önce sinyal verdi! Patlamalar önceden tespit edilebilir mi?
Büyük Okyanus'taki Hunga Tonga-Hunga Ha'apai su altı yanardağında 2022'de meydana gelen ve tarihin en şiddetli patlamalarından biri olarak kaydedilen olay öncesinde gizemli bir sinyalin tespit edildiği ortaya çıktı.
15 Ocak 2022'de Hunga Tonga'da bugüne kadar kayıtlara geçen en şiddetli patlama yaşanmıştı.
Gerçekleşen patlama, 5 ayrı şiddetli olayla karakterize edildi. Son patlamanın, 1945'te Hiroşima'ya atılan atom bombasından yaklaşık bin kat daha güçlü bir enerji açığa çıkardığı tahmin ediliyor. Patlama, Tonga'da 4, Peru'da ise 2 kişinin ölümüne neden olan tsunamiyi tetiklemişti.