15 dakika önce sinyal verdi! Patlamalar önceden tespit edilebilir mi?

15 DAKİKA ÖNCESİNDE GELEN SİNYAL

4 Kasım'da Geophysical Research Letters dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, patlamadan yaklaşık 15 dakika önce sismik bir sinyal tespit edilmiş olabilir. Tokyo Üniversitesi'nden araştırmacılar, Rayleigh dalgası adı verilen bir sismik dalganın, patlamayı haber vermiş olabileceğini belirtti.



Rayleigh dalgalarının genellikle volkanik patlamalar ve depremlerle bağlantılı olduğu bilinse de 2022'deki dalganın farklı bir özellik taşıdığı ifade ediliyor. Dalganın, yanardağdan 750 kilometre uzakta iki istasyon tarafından kaydedildiği bildirildi.