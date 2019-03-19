1500 tonluk meteor 2018'de Dünya'ya çarptı (Bilim dünyası yeni fark etti)
ntv.com.tr
NASA, devasa bir meteorun Aralık 2018’de Dünya atmosferine çarptığını duyurdu. Bilim dünyasının bu durumu aylar sonra saptayabilmesi tartışmalara neden oldu
-
1
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Aralık 2018’de dev bir meteorun Dünya atmosferine çarptığını duyurdu.
-
2
Aynı açıklamada, meteorun 2. Dünya Savaşı'nda Japonya'nın Hiroşima kentine atılan atom bombasından salınan enerjinin 10 katı yüksek bir enerjiyle patladığı aktarıldı.
-
3
Son 30 yıl içinde türünün en büyük ikinci göktaşı çarpması olduğu açıklanan durum bilim dünyasında tartışmanın da fitilini ateşledi. Zira bilim dünyası meteor çarpmasını aylar sonra fark edebildi.
-
4
NASA ÇALIŞANI DR JOSEPH NUTH UYARMIŞTI
Peki gezegenimiz olası bir asteroid çarpmasına kadar ne kadar hazırlıklı? Hollywood filmlerinin en popüler konularından biri olan bu senaryoya cevap geçtiğimiz aylarda bilim dünyasından gelmişti.
-
5
Gezegenimizin göktaşı çarpmasına karşı hazır olmadığı uyarısında bulunan NASA çalışanı Dr Joseph Nuth, American Geophysical Union'ın toplantısında yaptığı konuşmada sürpriz bir asteroide müdahale edecek sürenin olmayabileceğinin altını çizmişti.
-
6
En büyük sorunun insanlığı böyle bir durumda ne yapacağına dair kesin bir yol haritasının bulunmaması olduğunu belirten Nuth, bu denli bir riskin her an gerçekleşebileceğinin altını çizmiş ve bir de öneride bulunmuştu.
-
7
Nuth'a göre, bu riski ortadan kaldırmanın en garanti yolu uzaya tek görevi gezegenimize çarpması muhtemel asteroidleri inceleyecek bir araç göndermek.
-
8Yeterli ödeneğin ayrılması durumunda bu aracın bir yıl içinde göreve başlayabileceğini belirten Nuth, söz konusu aracın gezegenimize çarpma olasılığı olan asteroidleri durdurabilecek kapasitede de olacağını sözlerine eklemişti.
-
9
DÜNYA’NIN SONU İÇİN 10 SENARYOÇalışmalarından dolayı bilim dünyasının en prestijli ödülü olarak kabul edilen Nobel'e layık görülen 50 bilim insanı insanoğlunun sonunun nasıl geleceğine dair 10 olasılığı açıklamış, bu iddia da bu listede yer almıştı.
-
101- Artan nüfusa bağlı kriz
-
112- Nükleer savaş
-
123- Antibiyotiğin insanlar üzerinde işlevini kaybetmesi
-
134-Bilinçsiz liderlerin sebep olacağı bir küresel felaket
-
145- Küresel terörizm
-
156- Bilimin göz ardı edilmesi
-
167- Yapay zeka
-
178- Eşitsizliğin artmasına bağlı küresel kriz
-
189- Konvansiyonel uyuşturuculardan daha kuvvetli maddelerin keşfi
-
1910- Artan bencillik ve yardımlaşmanın yok olması.